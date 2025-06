La Juventus si conferma una delle protagoniste di questa sessione di mercato: chiusi gli arrivi di Alberto Costa e Kolo Muani - il primo già ufficiale, per il secondo è in arrivo l'annuncio - probabilmente i bianconeri si rinforzeranno ancora ma stanno lavorando anche al mercato in uscita. Nelle ultime ore è entrata nel vivo la trattativa che può portare Andrea Cambiaso al Manchester City: secondo l'indiscrezione riportata da Sky Sport, la prima offerta dei Citizens si aggira intorno ai 60/65 milioni di euro, ma la richiesta dei bianconeri è più alta: la Juve considera l'esterno classe 2000 un elemento importante della squadra, per questo non vogliono scendere sotto gli 80 milioni.

CITY SU CAMBIASO, L'OFFERTA AL GIOCATORE - Cambiaso piace molto a Pep Guardiola che a oggi dovrebbe rimanere sulla panchina del City anche per la prossima stagione, per il giocatore sarebbe difficile resistere alla tentazione della Premier League con i Citizens che hanno già messo sul piatto un contratto di cinque anni con opzione per il sesto. Dopo un primo sondaggio esplorativo il Manchester ha fatto sul serio con una proposta importante, ma non abbastanza alta per convincere la Juve; il giocatore segue la trattativa a distanza in attesa di nuovi sviluppi, tra offerta e richiesta ballano ancora 20 milioni ma ci sono ancora margini per diminuire la forbice. Il City è partito all'assalto di Cambiaso, la Juve apre alla cessione.

NUOVI CONTATTI - Come riportato da Fabrizio Romano, nella giornata di venerdì, il Manchester City avrà un colloquio diretto con la Juventus per discutere dell'affare riguardante Andrea Cambiaso. I primi colloqui con il giocatore sono stati positivi circa un accordo quinquennale più un'opzione per la stagione successiva. Le due società discuteranno anche la tempistica dell'accordo, che sia ora a gennaio oppure a giugno. Contatti nelle prossime ore.