Juventus, Mbangula da sorpresa ai quattro minuti con Tudor: si aprono le porte del mercato, prezzo fissato

Una sorpresa scartata dopo l’altra, per Samuel Mbangula. La prima: la promozione con i grandi, arrivata grazie a un pre campionato convincente, dopo una stagione in Next Gen non proprio esaltante e intervallata da qualche stop per problemi fisici. La seconda sorpresa: la titolarità al debutto in campionato, contro il Como.

Terza sorpresa: alla prima contro il Como, il giovane belga è il grande protagonista, con assist, goal e l’inchino sotto la curva dei tifosi bianconeri. Un inizio scintillante sotto il segno di Thiago Motta, non è un caso che Mbangula sia stato tra i pochissimi che dallo spogliatoio hanno salutato pubblicamente l’allenatore dopo il suo esonero. E poi? E poi la discesa a capofitto nelle gerarchie, soprattutto dopo l’arrivo di Igor Tudor.



Il motivo è strettamente tattico. Mbangula ha giocato per un breve periodo da sottopunta, nel momento in cui la Next Gen – “copiando” il 3-5-1-1 della prima squadra di Allegri -, aveva cambiato modulo. Non aveva fatto particolarmente bene: il belga è un’ala offensiva, capace di lasciar correre la gamba e andare all’uno contro uno quando parte largo per accentrarsi o mettere il pallone nel mezzo. Per questo aveva convinto gli scout bianconeri, per questo si era segnalato tra i più interessanti in Primavera e per questo Thiago Motta aveva deciso di inserirlo in gruppo.

Ma nel 3-4-2-1 di Igor Tudor non c’è spazio per le ali, a meno che – come sta succedendo con Conceicao -, non riescano ad adattarsi in posizione più centrale. Più delle analisi tattiche, parlano i numeri: dall’arrivo del tecnico croato, 4 minuti in campo. 3’ con il Bologna, 1’ con l’Udinese. Zero minuti nelle ultime due partite del Mondiale per Club. Insomma, non c’è spazio, difficile ce ne possa essere il prossimo anno.



Si chiudono gli spazi, si aprono le porte del mercato. Tutte le parti in causa fiutano l’affare: il calciatore può andare altrove e trovare minutaggio per rilanciarsi; la Juventus può registrare una ricca plusvalenza con un giocatore che è ormai fuori dai piani. Le pretendenti non mancano. In Premier League, dove si registra l’interesse di Bournemouth e Nottingham Forest; in Bundesliga dove le squadre più interessate sono Bayer Leverkusen e Lipsia. Ma attenzione anche alla Serie A, dove Mbangula si è messo in mostra nella prima parte di stagione. Il belga classe 2004 è già stato accostato al Bologna, ma c’è anche il Parma con quel Carlos Cuesta con un passato recente nel settore giovanile della Juventus e, quindi, con un occhio di riguardo ai talenti sfornati da Vinovo.



Le pretendenti non mancano, intanto la Juventus fissa il prezzo. Serviranno circa 20 milioni per sedersi al tavolo e trattare. I 4 goal e 5 assist di questa stagione, oltre ai margini di crescita mostrati, rendono la cifra tutt’altro che azzardata.