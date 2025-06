Juventus, perché Mbangula e Weah non sono nemmeno in panchina contro il Manchester City

La Juventus è pronta a scendere in campo nella terza e ultima partita del Gruppo G del Mondiale per Club contro il Manchester City. A far notizia è l'assenza, anche dalla panchina, di Mbangula e Weah, entrambi coinvolti nella trattativa con il Nottingham Forest.

ACCORDO E DUBBI - I bianconeri hanno già definito l'accordo con gli inglesi: 15 milioni per Weah e 8 per Mbangula. A frenare, per il momento, la trattativa sono i dubbi proprio di Weah, che non sarebbe ancora convinto della destinazione. La Premier League lo attira, ma, secondo quanto raccolto da Tuttosport, considererebbe un passo indietro nella carriera andare al Nottingham: lascerebbe un club che fa la Champions per uno che non la fa.

SEGNALE - Questa doppia esclusione, tuttavia, può essere interpretata come un segnale. Al netto dei dubbi, la trattativa è viva e prosegue, con la Juventus che, già con il Manchester City, ha deciso di non contare sui due calciatori inclusi nei discorsi con gli inglesi. Weah, in questo Mondiale per Club, aveva giocato solo il secondo tempo contro l'Al Ain all'esordio, mentre Mbangula non è ancora sceso in campo.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Alberto Costa, Locatelli, McKennie, Kostic; Gonzalez, Koopmeiners; Vlahovic. All. Tudor.

A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Bremer, Gatti, Conceicao, Yildiz, Milik, Adzic, Thuram, Kolo Muani, Rugani, Douglas Luiz, Cambiaso, Rouhi

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Nunes, Akanji, Ruben Dias, Ait Nouri; Rodri, Reijnders; Bernardo Silva, Savinho, Doku; Marmoush. All. Guardiola

A disposizione: Bettinelli, Ortega, Stones, Ake, Vitor Reis, Gvardiol, Khusanov, Gonzalez, Gundogan, Cherki, Foden, Bobb, O’Reily, Haaland