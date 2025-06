Juventus, Mbangula può partire: piace in Francia e Germania, ecco quanto chiede Giuntoli

Samuel Mbangula potrebbe essere una delle pedine sacrificabili dalla Juventus nel mercato di gennaio. Il belga classe 2004, protagonista di una crescita evidente nelle prime uscite stagionali, ha attirato l’attenzione di diversi club, sia in Italia che all’estero, in particolare in Francia e in Germania. Una situazione che potrebbe portare a un addio anticipato, specialmente se la società bianconera avrà bisogno di liquidità per rinforzare la rosa.

IL MERCATO CHIAMA - L’esterno d'attacco belga ha mostrato lampi di qualità fin dalle prime apparizioni stagionali, guadagnandosi la fiducia di Thiago Motta in diverse occasioni. La sua capacità di creare superiorità numerica e di incidere in zona offensiva lo hanno reso un elemento prezioso, sebbene non ancora imprescindibile. I gol contro il Verona e il Bologna, e i tre assist confezionati in questa prima parte della stagione, hanno messo in luce la sua qualità e la sua capacità di essere decisivo nei momenti chiave, come dimostra il pari contro il Bologna in pieno recupero. Tuttavia, nonostante le buone prestazioni, e anzi proprio in virtù di queste, la Juventus potrebbe considerare la sua cessione per esigenze di bilancio.

QUANTO VALE MBANGULA? -Le prestazioni di Mbangula hanno attirato l’interesse di diversi operatori di mercato, in particolare da Ligue 1 e Bundesliga. Squadre tedesche e francesi sarebbero già al lavoro per presentare offerte concrete alla Juventus, con una valutazione che si aggira sui 20 milioni di euro, una cifra che potrebbe rappresentare un’opportunità allettante sia per il giocatore che per il club. Da un lato, Mbangula avrebbe la possibilità di crescere in campionati dove i giovani talenti trovano spesso maggiore spazio e continuità; dall’altro, la Juventus potrebbe sfruttare questa occasione per fare cassa e finanziare nuovi acquisti. In attacco, sugli esterni e sulla tre quarti, i vari Yildiz, Nico Gonzalez, Conceicao e Weah, oltre ad Adzic e al jolly McKennie, garantiscono, al netto degli infortuni, ampie garanzie a Motta. In altri ruoli (difesa, vice Vlahovic) c'è invece necessità di fare acquisti, prima dei quali però occorrono le cessioni dai reparti doce c'è più abbondanza.

