Juventus, McKennie: "Chiamo Thiago Motta Prof. Nico Gonzalez ha un'energia sudamericana"

Contro il Monza Weston McKennie è stato fondamentale per la sua duttilità: il giocatore statunitense infatti, oltre ad aver sbloccato il risultato all'U-Power Stadium, ha iniziato la gara nell'inconsueta posizione di terzino sinistro, concludendola addirittura da trequartista una volta usciti dal campo i vari Koopmeiners, Nico Gonzalez e Conceicao.

Il classe '98 ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita dicendo la sua sia su Thiago Motta che sul match winner contro i brianzoli, Nico Gonzalez, al primo centro in A con la Juventus: "Lo chiamo Prof. o mister. Lui a inizio anno mi ha detto: devi lavorare, fare il tuo ruolo, e quando puoi aiutare la squadra devi fare questo. Per me va bene. Mi piace tanto il suo atteggiamento con la squadra".

"Nico ha un'energia sudamericana, mi piace tantissimo, sempre bello vedere un giocatore così nella squadra, anche nei momenti difficili. Io sono così e lui è così" ha proseguito il numero 16 dei bianconeri, parlando di Nico Gonzalez.

"Vittoria troppo importante. 3 punti prima di Natale, per noi, per i tifosi e anche per la famiglia. Siamo contenti e andiamo avanti. E' importante vincere per la squadra, non fare gol o assist. Solo che vinca la squadra" ha poi concluso l'ex giocatore del Leeds United tra le altre.