Juventus, McKennie: "Non sono soddisfatto, ci manca la mentalità per giocare con le piccole come col City"

, dopo il deludente pareggio per 2-2 contro il Venezia.sotto l'aspetto del gioco e dei risultati e, al termine dell'ultima partita di campionato che ha fatto sprofondare la Juve a -9 dalla vetta della classifica occupata dall'Atalanta e con l'ultimo piazzamento Champions a -3, è esplosa la contestazione dei tifosi allo Stadium.

Tra i giocatori che hanno dovuto subire lo sfogo del tifo juventino anche il centrocampista statunitense Weston McKennie, che ha parlato alla CBS: "È difficile dire che io sia soddisfatto. Ovviamente è fantastico essere imbattuti in campionato, ma molte delle partite sono finite con un pareggio. Stiamo cercando di capire in cosa manchiamo, cosa non stiamo facendo nel modo giusto. Facciamo spesso riferimento alla nostra mentalità per diventare quella grande squadra che per la Juventus è la normalità, lo stesso livello che abbiamo mostrato contro il Manchester City. Dobbiamo mantenere quello standard quando giochiamo contro squadre meno blasonate".

McKennie è recentemente rientrato da un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per tre partite tra campionato e Champions League, prima del ritorno in grande stile col Manchester City, condito pure dalla rete del definitivo 2-0. Da inizio stagione, il calciatore texano ha disputato complessivamente 15 partite e ha trovato la via del gol in 3 occasioni.