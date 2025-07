Juventus, Mendes in missione per Antonio Silva: ecco la strategia del super agente

Cristiano Giuntoli lavora su più tavoli per portare alla corte di Thiago Motta il tanto sospirato rinforzo in difesa. Anzi due, se possibile. Incassato il “no” definitivo del Feyenoord per una cessione di David Hancko a stagione in corso, il direttore sportivo bianconero ha alzato il pressing sul Barcellona per Ronald Araujo: si lavora in sinergia con l’agente per ottenere un semaforo verde alla cessione in prestito con diritto di riscatto. Ore calde.

Ascolta "Juventus, Mendes in missione per Antonio Silva" su Spreaker.

CI PENSA MENDES - Nella serata di ieri la Juventus ha ricevuto un messaggio da Jorge Mendes. Il super agente portoghese ha intenzione di provare a forzare la mano con il Benfica per Antonio Silva, titolare nell’ultima partita di coppa di Lega contro il Braga.

COSA SERVE- La missione portoghese si presenta difficile sulla carta anche se, storicamente, se Jorge Mendes si muove per un obiettivo lo fa a ragion veduta. La Juventus proverà a capire, tramite il lavoro dell’agente, se dal Benfica potrebbero arrivare aperture alzando la quota del prestito: il club lusitano aveva già rifiutato una prima offerta formale da 5 milioni per il prestito e 30 milioni complessivi per il diritto di riscatto.