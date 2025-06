Gli infortuni di Gleison Bremer e Juan Cabal, entrambi out per tutta la stagione, costringono la Juventus ad intervenire sul mercato. Salgono le quotazioni di Antonio Silva, difensore portoghese di piede destro classe 2003 in forza al Benfica. Un profilo giovane che piace molto a Cristiano Giuntoli.

MENDES ALLEATO - Forte nel gioco aereo e attento in marcatura, Antonio Silva è una delle novità più interessanti del calcio portoghese. Con il Benfica è legato da un contratto in scadenza nel 2027 e ha raccolto, fin qui, 5 presenze con 1 gol nella Liga Portugal e 3 gettoni anche in Champions League. Il suo agente Jorge Mendes ha già lavorato con successo per la Juventus su Conceicao e vorrebbe convincere il Benfica ad aprire a una cessione in prestito oneroso con diritto di riscatto ( che può diventare obbligo al verificarsi di determinati obiettivi) per circa 30 milioni di euro. Missione difficile ma non impossibile, la Juventus si è già mossa per provare a piazzare un colpo interessante tra presente e futuro.

QUANTO VALE ANTONIO SILVA, OBIETTIVO DELLA JUVENTUS

MOTTA VUOLE LUCUMI -Jhon Lucumi ha cinque anni in più rispetto ad Antonio Silva e un vantaggio evidente: ha già lavorato con Thiago Motta. E proprio il tecnico bianconero ha dato un parere positivo all’eventuale arrivo del difensore del Bologna. Giuntoli lavora su più tavoli pur sapendo che sul colombiano c’è l’Atletico Madrid. In netto ribasso le quotazioni di Milan Skriniar: valutazioni in corso sull’età e su un ingaggio molto pesante per le casse del club torinese.

Ascolta "Juventus, Mendes nuovamente alleato: la formula per prendere Antonio Silva" su Spreaker.