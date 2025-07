Juventus, mercato low cost. Può arrivare Ndidi: è un'occasione di mercato in saldo

Nuova idea per il mercato della Juventus: piace Ndidi in uscita, a buon prezzo, dal Leicester. Chi è e come gioca il mediano

La Juventus vara il mercato low cost. Dopo essersi assicurata il suo nuovo bomber a zero (anche se David è costato comunque intorno ai 14 milioni tra bonus alla firma e commissioni), si cercano altri rinforzi a costi contenuti. L'ultima idea è quella di sfruttare un'occasione che arriva dall'Inghilterra e dalla retrocessione del Leicester: il metronomo delle Foxes infatti, Wilfred Ndidi, si può liberare dal club sceso in Championship per una cifra abbordabile, intorno ai 10,5 milioni di euro.

POST DOUGLAS LUIZ - Centrocampista di grande presenza, fisico ma con buone doti palla al piede, il nigeriano porterebbe nella mediana bianconera caratteristiche che latitano. Di fatti prenderebbe il posto di Douglas Luiz, ai margini del progetto sia con Motta che con Tudor. Il brasiliano è più regista, più tecnico, ha più reti in faretra del nigeriano ma il suo impatto con la Serie A è stato da dimenticare, motivo per cui una sua permanenza alla Continassa è al momento da escludere.

CLAUSOLA E PREZZO - Ndidi, classe 1996, 28 anni, è nel prime della sua carriera. Arriva da una stagione con 30 presenze, una rete e cinque assist. Con le Foxes - dov'è arrivato per 18 milioni dal Genk - ha messo assieme oltre 300 presenze, vincendo una FA Cup e un Community Shield. Nella scorsa estate ha rinnovato fino al 2027, inserendo però una clausola da 9 milioni di sterline nel caso, poi verificatosi, di nuova retrocessione. Come riporta Tuttosport, la Juve c'è sul giocatore e ci proverà concretamente nonostante la presenza di una forte concorrenza. Sul nigeriano c'è il Betis, ci sono i sauditi dell'Al-Ahli e soprattutto tanti club in Premier. Dall'Everton al Crystal Palace, dal Fulham al Manchester United, tutte lo vogliono ma, tra queste, solo la Juventus può offrirgli la possibilità di giocare la Champions League, un vantaggio non da poco.