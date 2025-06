Juventus, Milik è tornato a Torino: i tempi di recupero e le ultime sul mercato

La Juventus aspetta il rientro di due attaccanti fermi ai box per infortunio. A partire da Nico Gonzalez, che sembrava pronto a tornare a disposizione dell'allenatore Thiago Motta per la prossima trasferta di campionato contro il Milan a San Siro in calendario sabato 23 novembre con calcio d'inizio alle ore 18 dopo la sosta per le nazionali. L'argentino ex Fiorentina non ha potuto rispondere alla convocazione del ct Scaloni per le due partite con Paraguay e Perù valevoli per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Nico Gonzalez si era infortunato nella trasferta di Champions League sul campo del Lipsia, procurandosi una lesione di basso grado del retto femorale della coscia destra e saltando i successivi 8 incontri. E il suo rientro slitta ancora.Â

MILIK - Tempi di recupero più lunghi per Arkadiusz Milik, operatosi in artroscopica al menisco del ginocchio sinistro dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart nello stesso giorno dell'infortunio di Nico Gonzalez: lo scorso 2 ottobre. Il centravanti polacco ex Napoli è tornato a Torino e sta svolgendo l'iter di riabilitazione alla Continassa con l'obiettivo di rientrare fra i disponibili a gennaio. Quando però riaprirà il mercato: l'intenzione di Cristiano Giuntoli è quella di trovargli un'altra sistemazione (l'ultima pista porta al Betis di Siviglia in Spagna) per poi andare a prendere un nuovo vice Vlahovic. In questo senso i nomi circolati negli ultimi giorni, Zirkzee e Kalimuendo in particolare con Lucca come alternativa, si traducono in cifre importanti per il club bianconero.Â

