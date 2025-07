Juventus, Milik verso il rinnovo a sorpresa: i dettagli, c'è un motivo

Arkadiusz Milik si appresta a rinnovare il proprio contratto con la Juventus. L'attaccante polacco si è accordato per prolungare la scadenza (attualmente fissata al 2026) fino a giugno 2027.

Il suo ingaggio da 3,5 milioni di euro netti all'anno sarà dimezzato a circa 1,75 milioni di euro netti all'anno. Sempre secondo il giornalista Alfredo Pedullà, in questo modo Milik potrà essere ceduto anche con la formula del prestito nel prossimo mercato estivo, abbassando l'ammortamento a bilancio.

Però il centravanti classe 1994 ex Ajax e Napoli prima deve risolvere i propri problemi fisici. Infatti in questa stagione non ha mai giocato e la sua ultima presenza risale all'ultima giornata dello scorso campionato di Serie A: il 25 maggio 2024 in casa contro il Monza. Poi si era infortunato in nazionale il 7 giugno nell'amichevole con l'Ucraina, saltando la fase finale degli Europei.

Operato in artroscopica al menisco del ginocchio sinistro prima il 10 giugno dal professor Roberto Rossi presso il J|Medical e poi il 2 ottobre dal professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma, Milik è tornato a Torino verso metà novembre per svolgere la riabilitazione alla Continassa, ma si è infortunato altre due volte: a inizio gennaio al polpaccio e a fine marzo per un nuovo problema muscolare.

Arrivato per 7,3 milioni di euro dal Marsiglia nel mercato estivo del 2022, finora Milik ha segnato 17 goal in 75 presenze con la maglia bianconera.