Juventus, Miretti infiamma il mercato: lo vogliono in 4

Fabio Miretti punta a diventare un veterano della Juve. A 20 anni è già alla sua seconda stagione in bianconero e, nell'ultima, ha raccolto 28 presenze, 1271 minuti in campo e 2 gol. Il classe 2003 è uno dei giovani più impiegati in Serie A e nei migliori campionati europei.

L'arrivo di Thiago Motta però potrebbe cambiarne la traiettoria di carriera. La Juve infatti non esclude di cederlo in prestito in estate per fargli completare un'annata da titolare in Serie A. Le offerte non mancano: lo vogliono Bologna e Genoa, Empoli e Monza.