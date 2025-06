Juventus, Morata può tornare: è pronto a ridursi l'ingaggio

Prende quota l'ipotesi di un ritorno di Alvaro Morata alla Juventus. Giuntoli è a lavoro per portare a Torino una nuova punta, se Joshua Zirzee del Bologna è il sogno quasi proibito, considerando il costo del cartellino, circa 60 milioni di euro, e la forte concorrenza, Arsenal, Milan e Inter su tutte, la punta spagnola classe 1992 è un'interessante alternativa. Una piano B dall'usato garantito, un profilo affidabile, utile e perfetto per inserirsi subito e senza affanni nello spogliatoio della Signora. Un attaccante che conosce il calcio italiano e la Juventus, della quale ha già indossato la maglia 185 volte, con 59 gol all'attivo.

VUOLE TORNARE -Morata spinge per tornare in Italia. A Torino è stato bene sia agli inizi, con Massimiliano Allegri in panchina, e anche dopo, nel biennio a metà tra Pirlo e il tecnico livornese, e ha ancora la casa. La sua stagione racconta di 20 gol segnati al momento, ma anche della possibilità di dire addio a fine anno, nonostante il contratto fino al 2026 per via di un accordo sulla parola con l’Atletico Madrid per essere liberato nel caso in cui arrivasse una destinazione a lui gradita. La Juventus è una di queste.

STIPENDIO - Morata, che ha la moglie italiana, è pronto a ridursi l'ingaggio per vivere una terza esperienza in bianconero.Attualmente il suo stipendio è di 5 milioni di euro più bonus, per un totale di 7-8. Gli addii di Kean e Milik, per i quali la Juventus sta cercando una sistemazione, potrebbero rendere più facile il suo ritorno.

ARABIA SAUDITA - Morata vuole fare una scelta di cuore, non economica. Altrimenti avrebbe chiesto al suo agente di prendere in considerazione la ricca offerta dall'Arabia Saudita. Secondo Marca la scorsa estate ll'Al-Taawon ha proposto uno stipendio da 50 milioni a stagione, cifre impensabili per il calcio italiano.