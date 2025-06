Juventus, Motta: "A Vlahovic non dico nulla, succede e succederà. Conceicao, ora deve essere sempre così"

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato a Dazn dopo il pareggio casalingo contro il Cagliari:

"Abbiamo fatto quasi tutto noi oggi, abbiamo iniziato con un gol che ci poteva dare tranquillità. Poi piano piano loro hanno preso fiducia, nel finale sono arrivati rigore per loro ed espulsione ed è diventato tutto molto difficile".

VLAHOVIC POTEVA CHIUDERLA - "Non si dice niente, sono situazioni di gioco. Succede e succederà, ma ci sono altre cose su cui dobbiamo migliorare. Abbiamo gestito un po' la partita, è una cosa che in Serie A non ti puoi permettere: sono tutte complicate".

GESTIONE - "Dopo il vantaggio abbiamo gestito la partita e lì dobbiamo migliorare. In Serie A le partite sono tutte complicate e oggi abbiamo lasciato un piccolo spazio al Cagliari per rientrare in partita. L'impressione di prendere gol non lo avevo ma l'impressione che abbiamo fatto fatica a chiudere la partita sì".

DOUGLAS LUIZ - "Deve allenarsi, dare il massimo tutti i giorni. È così che si fa questo lavoro, lui e tutti gli altri. In futuro arriveranno cose positive".

YILDIZ - "Poteva entrare prima? Sì, ma non lo avevo visto così. Pensavo che Mbangula potesse dare di più. Non ero sicuro di fare il suo cambio o no. Alla fine è entrato bene in partita."

KOOPMEINERS - "Uscito per un fastidio, si lamentava di un dolore che dobbiamo rivalutare".

CHAMPIONS - "Una coincidenza il pareggio dopo la Champions? Niente coincidenza. Dobbiamo migliorare, perché nel futuro ci saranno tanti momenti così".

ESPULSIONE CONCEICAO - "Non ho visto le immagini se è simulazione, giusto così. È una cosa di cui stiamo parlando da tempo, le simulazioni non fanno bene al gioco. Mi fido dell'arbitro, però adesso si apre un precedente e deve essere sempre così. Si deve fare sempre non ogni tanto. Arbitro? Ho detto le stesse cose che ho detto con voi. Adesso non deve esserci interpretazione e bisogna sempre ammonire le simulazioni. Conceicao è un ragazzo fantastico e questo può servirgli per migliorare. Però per fare bene a questo gioco vanno viste bene le simulazioni e non si può più vedere a metà. La simulazione va punita sempre. Voglio vedere le immagini però mi fido dell'arbitro".