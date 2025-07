Juventus, Motta: "Douglas Luiz out, voglio solo ragazzi al 100%. Valuteremo Cambiaso"

Giornata di vigilia in casa Juventus, che nella 17esima giornata della Serie A 2024/25 fa visita al Monza con una missione: tornare alla vittoria.

Champions League e Coppa Italia hanno regalato due successi preziosi, prestigioso quello contro il Manchester City e perentorio il poker al Cagliari, ma in campionato i bianconeri arrivano da quattro pareggi consecutivi, ultimi i due casalinghi contro Bologna e Venezia.

Thiago Motta, allenatore della Juve, presenta la sfida dell'U-Power Stadium in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.

COSA VUOLE VEDERE CONTRO IL MONZA - "Di buono voglio vedere sempre tutto, è importante, la nostra determinazione a crescere in ogni allenamento. Contro ogni avversario che affrontiamo, domani abbiamo il Monza che è una buona squadra con un buon allenatore, dobbiamo fare il massimo dando ognuno il suo meglio per il bene della squadra e fare una grande partita".

IL PUNTO SUGLI INFORTUNATI - "Domani non ci saranno Bremer, Cabal, Milik, Rouhi, Weah e Douglas Luiz. Valuteremo Cambiaso. Douglas Luiz potrei anche portarlo, ma domani voglio solo ragazzi al 100%: vedremo se ci sarà la prossima":

PUNTI PERSI - "Penso a quello che dobbiamo fare domani e alla grande concentrazione che abbiamo nel preparare la partita. Vogliamo fare una grande prestazione e il resto rimane nel passato".

LOCATELLI - "Futuro da difensore centrale? Ogni scelta è nel momento e per il bene della squadra. Manuel ha una capacità di adattarsi e di leggere le partite, nella comunicazione, nel modo che affronta il suo lavoro è capace di fare tante cose in squadra. Quando avremo bisogno potrà aiutarci. La sua posizione è da centrocampista, non invento niente, da difensore centrale ve l'ho detto ho parlato con lui ed era convinto di poter fare anche il centrale quindi quando ne avremo bisogno sarà di grande aiuto".

SODDISFATTO DAI GIOVANI? - "Il bilancio lo lascio a voi da fare, in questo momento non faccio bilanci. Per me si fa a fine stagione. Concentriamoci sulla prossima partita, sul Monza. E' una squadra che affronteremo con grande determinazione e concentrazione, sapendo cosa dobbiamo fare in campo. Il resto conta relativamente poco".

FAGIOLI - "Sta bene, domani sarà convocato e vedremo se inizierà o se potrà entrare a partita in corso".

MANCANZA DI CONTINUITA' - "Lavoriamo sempre su tutto, per stare al massimo e per affrontare ogni avversaria al meglio, domani una bella partita ed importante, siamo concentrati per una grande prestazione e portarla dalla nostra parte".

NICO GONZALEZ PUO' GIOCARE DAL PRIMO MINUTO? - "Tutti domani possono giocare dall'inizio. Nico ha fato tanti ruoli in carriera, i giocatori forti normalmente giocano dappertutto, lui è forte e quando sarà necessario dove giocherà farà il meglio per aiutarci".

IL MONZA CALCIA MENO IN PORTA - "Se troveremo una squadra chiusa e difensiva dovremo essere capaci di arrivare bene con gli uomini giusti e con grande qualità che abbiamo in squadra per creare e concludere bene le azioni che dovremo sviluppare".

YILDIZ TREQUARTISTA - "Trattandosi di un grande giocatore, molto più giovane di Nico, vale lo stesso discorso anche per lui. Kenan ha fatto molto bene l'esterno sinistro, molto bene il trequartista, molto bene da punta, può sicuramente giocare a destra. La sua disponibilità è sempre massima, vedremo se domani inizierà titolare o subentrerà".

TANTI INFORTUNI APRONO LA PORTA A TANTI ACQUISTI SUL MERCATO? - "Il direttore è qui con noi, siamo in piena sintonia, quando arriverà il mercato. Non è questione di regali, oggi pensiamo al Monza perché è quello su cui dobbiamo essere attenti e concentrati, quando arriverà il mercato siamo in sintonia".

PRIMI MESI ALLA JUVENTUS: SE LI ASPETTAVA COSI'? - "Non mi aspetto e non mi immagino niente. Però sono pronto ad affrontare tutto. E' il bello del nostro lavoro".