Juventus, Motta: "Mi piace vincere e ne percepisco il peso, ma rimane un gioco. Privilegio avere Koopmeiners"

Il tecnico della Juventus, Thiago Motta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della fondamentale sfida di Serie A di domani, all'Allianz Stadium di Torino contro l'Atalanta, al momento terza con tre punti in più dei bianconeri:

SETTIMANA DI LAVORO - "Abbiamo fatto un'ottima settimana, ho visto i ragazzi in allenamenti molto bene. Quelli che ci saranno domani sono pronti ad affrontare una grande squadra come l'Atalanta a fare una grande partita. Rouhi, Cabal, Bremer, Milik, Conceicao, Douglas Luiz e Nico Savona. Gli altri ci sono e sono disponibili anche a gara in corso".

DECISIVA - "Concentrati sulla prossima partita, conosciamo l'avversario, il livello dell'avversario, dobbiamo essere al nostro massimo livello per competere. Non perdiamo energia, ma abbiamo il focus su quello che c'è da fare. Allo stesso tempo mettere in pratica quello che abbiamo per fare una grandissima partita per avere la vittoria, che è quello per cui facciamo questo lavoro".

PSICOLOGICAMENTE - "Abbiamo lavorato a livello tecnico, psicologico, fisico. Non pensiamo ad altro se non ad affrontare questa partita al massimo, non abbiamo bisogno di perdere energia a cercare altre cose se non la partita in sé contro l'Atalanta. La nostra filosofia la sapete, partita a partita, concentrati sulla prossima e mettere tutta l'energia e la determinazione per affrontare la prossima avversaria. Che è una grande avversaria. Sta bene. Non solo da oggi, ma da tanto tempo, in casa i precedenti dicono che è una partita complicata per noi. Affronteremo una squadra con giocatori forti, allenatore fortissimo, che io stesso ho avuto e mi ha aiutato in un momento non facile della mia carriera, l'ha raccontato anche lui. In quel momento rientravo da un infortunio inizio ad allenarmi e mi chiede se posso giocare domani, io rispondo di sì, e mi dice: allora ti faccio fare 10 minuti. Mi ha messo nel primo tempo per l'infortunio di Milanetto e da lì ho ritrovato la voglia di giocare, il sorriso, il divertirsi per il calcio. Non deve dimostrare niente a nessuno, ha fatto grandi cose. Grande competitore a livello nazionale e internazionale: grande rispetto e ammirazione. E domani siamo concentrati per l'Atalanta".

UOMO SU UOMO - "E' una squadra molto particolare, l'Atalanta. Non solo su uomo a uomo, ma anche per caratteristiche, per esperienza, pressa in avanti su richiesta del tecnico. Spesso sull'uomo perché trovano il riferimento e vanno forte. Hanno la capacità di cambiare nelle marcature, e non è facile. Hanno questa capacità di farlo. Se li fai giocare, giocano molto bene. Ti mette in grande difficoltà. Si è visto pure nell'ultima, dove hanno preso un po' di campo. Dobbiamo giocare bene questi momenti, ti porta pure in frustrazione, puoi giocare, andare in avanti, spesso non te lo permettono, vengono a pressare e ti lasciano poco spazio, vedremo se saranno più aggressivi o se lasceranno più spazio al portiere. Tante variabili. Sono riusciti a competere anche in Europa, dal Real al Barcellona. Grande allenatore. Grande rispetto. Vogliamo fare il nostro massimo per arrivare alla vittoria".

KOOPMEINERS - "Lo scherzo sul nome? Sì, ci abbiamo scherzato. Ma lasciamo stare. L'importanza del gol? Da quando è arrivato lo vedo molto bene, in questa stagione ha dato una grande mano, come lo prende per me, lo dico a loro: le critiche ci saranno sempre. Fa parte del lavoro. Accettiamolo, andiamo avanti, provando a migliorare, a fare le cose nel modo giusto. Nell'ultima partita è entrato e chi l'ha fatto ha fatto bene. Ha fatto gol e sono contento per lui, è il momento importante, esplodono tutte le sensazioni e le emozioni. Viviamo per questo. Fa tante cose per aiutare se stesso e la squadra. Importantissimo fuori e dentro il campo. Sempre detto: un privilegio avere un giocatore così, contare su di lui al massimo. Quando c'è stato ha sempre dato un grande aiuto, continuerà a farlo perché è serio, impegno massimo sempre, giocando in diverse posizioni, che è una cosa in più. Leggere, capire le posizioni, l'ha già fatto anche in Olanda e vuol dire tanto. Spero che anche domani sarà d'aiuto alla squadra per arrivare alla vittoria".

YILDIZ - "Kenan sta bene, deve migliorare su tutti gli aspetti. Fisicamente, tecnicamente, mentalmente sta meglio. E' ancora molto giovane e ci sono margini di miglioramento importanti. E' umile, disponibile, mai fermato, non ne ricordo una. Magari ha perso una partita, non ricordo. Una cosa fantastica in una stagione in cui si gioca tanto. E' sempre presente. Umile. La cosa importante è che noi possiamo dare degli spunti, correggere delle situazioni, ma parte sempre dal giocatore, ha voglia di farlo e prova a farlo, perché sbaglia come tutti noi, così in avanti migliorare in un aspetto, lui con l'umiltà che ha e il talento che ha, ha margini di miglioramento enormi e deve continuare così".

CONCRETIZZARE - "Dobbiamo continuare a creare, la forza dell'avversario domani è permettere il meno possibile di arrivare in quella zona lì. Dobbiamo provare all'esterno, all'interno, nelle individualità, nella creatività, nell'arrivo di quei giocatori, arrivare in quella zona di gol. Insistere e arrivare in quella zona lì e creare. La probabilità di concretizzare, e dobbiamo aumentare la percentuale, ma si tratta di insistere".

MIGLIOR DIFESA - "Di sicuro essere una difesa molto solida, troveremo una squadra molto forte, viene in avanti. faccio i complimenti a Dusan Vlahovic, a Nico, a Francisco, ai nostri centrocampisti. Di sicuro ai nostri difensori, ai portieri. La difesa è un gioco collettivo. O loro hanno tutti la loro responsabilità, sia nella riaggressione, sia nella pressione, la squadra funziona meglio. I nostri attaccanti hanno collaborato tantissimo, aiutando a essere più solidi, a difendere meglio. Merito dei difensori e degli altri. Ed è da sottolineare. Chiedo tanto a loro, quando ci sono dei dati così, siamo riusciti a farlo grazie anche agli attaccanti e ai centrocampisti. Che sono solidali, generosi, e pensano prima al bene della squadra".

VERSIONE PREFERITA - "Mi piace vincere. Mi sono piaciute tutte. Ho sempre detto: quando sei superiore all'avversario, in tante situazioni, la probabilità di vincere è più alta. Accade che non lo fai. Riesci a vincere. E va bene lo stesso. Soprattutto l'allenatore vuole vincere. Arrivare alla vittoria. Per arrivare alla vittoria bisogna fare tante cose bene, le cose giuste in settimana, il recupero, l'allenamento, arrivare preparati alla partita. Domani è da affrontare bene la gara, noi focus, concentrati, cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo limitare agli avversari, pensando sempre che se sei superiore la probabilità di vincere è più alta. Ed è il nostro obiettivo. La mia preferenza è vincere la partita".

RETEGUI - "Gasperini così bravo? E' un grandissimo allenatore. L'ho detto prima. Non solo a livello nazionale, ma a livello internazionale. E' lì il discorso. Non deve dimostrare più niente, ha già dimostrato tantissimo. E' un grande competitore e continuerà a farlo. Allenatore completo, in tanti anni di carriera ha fatto sempre un grandissimo lavoro, l'ultimo con l'Atalanta è speciale, ammirazione totale, ma non solo per gli attaccanti, bensì per tutti. Alza il livello dei giocatori, della squadra, riesce a fare tante cose che non sono scontate. Ho grande rispetto e ammirazione, e un ringraziamento per ciò che è stato nella mia carriera da giocatore".

SENZA DARE PUNTI DI RIFERIMENTO - "Abbiamo fatto una grande partita e non è stata sufficiente per vincere. Abbiamo una grande avversaria, l'idea è sempre la stessa. Con o senza attaccanti, l'idea non cambia. Sicuramente sono due giocatori che possono aiutare, vediamo se iniziano o non iniziano. L'idea non cambierà e continueremo a fare quel che dobbiamo fare per essere superiori all'avversario e arrivare alla vittoria".

PESO TOLTO - "Ne ho parlato con i giocatori di questo. Per vedere quanto ci tengono a fare le cose bene, dal primo giorno si impegnano ed è dal primo giorno che lavorano, combattono, lottano, giocano a calcio. Dobbiamo avere un equilibrio e l'abbiamo detto internamente. Si mettono tanta responsabilità, giocare in una grande squadra è di grande responsabilità ma giocare con quel peso dai un vantaggio all'avversario. Nell'ultima, ma non solo, si è visto che diamo un vantaggio. Giocano con un peso in più. Dobbiamo avere equilibrio, con la stessa responsabilità, ma è calcio, è un gioco, dobbiamo fisicamente, tecnicamente e mentalmente superare l'avversario. Poi è l'ambiente che è libero di esprimere le sensazioni e le emozioni, giochiamo anche per i nostri tifosi, è chiaro che quando siamo insieme e si trova un ambiente, un'atmosfera di calcio vero di due squadre che le senti, si impegnano tantissimo, l'ho visto anch'io quello lì. Da un lato non mi sorprende, li vedo tutti i giorni, dall'altro lato dobbiamo lavorare su quell'aspetto lì. Non deve diventare un peso giocare a calcio. Ok la responsabilità, ma entusiasmo, voglia di creare, prendersi dei rischi perché i giocatori devono farlo, quando hai questo peso dai un vantaggio all'avversario. Ho grande fiducia, dico spesso interamente ed esternamente. Perché si impegnano, fanno squadra, sanno dove vogliono arrivare. Per questo domani sperando che sia una grande partita, con responsabilità, ma liberi di fare il massimo, sicuramente con il grande obiettivo che è vincere la partita".

COSA HAI PRESO DA GASP - "Vorrei prendere tante altre cose, ma ci vuole tempo. Filosofie diverse? Non lo so. Principi? Non lo so. Un allenatore come me piace la squadra giocare bene, ritmo, dinamismo, una squadra che crea situazione di gol, che va davanti, con una solidità difensiva. Ci sono cose diverse. Ho avuto lui come allenatore, ma anche altri, sono cresciuto con una filosofia come il Barcellona, ho fatto 6-7 anni in una scuola molto diversa, sono arrivato in Italia con Gasperini che lavora in un modo, Mourinho, Ranieri, Benitez è stato un altro modo. Van Gaal mi ha dato tanto, Ancelotti è stato un grande maestro nella gestione e nell'interpretazione di alcune situazioni. Ho avuto tantissimi allenatori. Ma vogliamo vincere tutti, le filosofie e i principi sono validi se arrivi alla vittoria, per questo tutti questi allenatori mi hanno aiutato tantissimo. Gasperini è stato uno di questi. Noi andiamo avanti per la nostra strada. Così lo trasmettiamo ai nostri giocatori, sempre pensando all'obiettivo finale, che è vincere. Perché lì si vive meglio".

