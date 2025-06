Juventus, Motta: "Voglio vincere, ma non è un'ossessione. Koopmeiners? Può partire dalla panchina"

La Juventus si prepara alla sfida valida per la semifinale della Supercoppa italiana contro il Milan di Conceicao, con un occhio diretto anche verso una sessione di mercato appena cominciata. In conferenza stampa, Thiago Motta ha risposto così ai cronisti presenti.

CONCEICAO DAL 1'? - "Vedremo se giocherà o meno, è motivato per fare bene sia dall'inizio sia a gara in corso. Penso che non cambi nulla per lui, affrontare una grande squadra è l'unica cosa che deve fare".

KOOPMEINERS ARRETRATO O SOTTO PUNTA? - "Può fare entrambi i ruoli e lo ha già dimostrato, però può anche partire dalla panchina e contribuire in gara, come tutti gli altri".

QUANTO E' IMPORTANTE LA SUPERCOPPA - "Anzitutto non ho mai visto una squadra entrare in campo per perdere. Domani è una competizione diversa, perché abbiamo di fronte una partita dove continui o vai fuori. Daremo il massimo per andare avanti".

CHE CALCIO SI ASPETTA DAL MILAN - "Francisco ha libertà su un contesto dove deve rispettare certe cose, perché la squadra funzioni. È un gioco collettivo, esiste la libertà in alcuni momenti per poter esprimere tutte le sue qualità, ma poi ci sono tante cose da rispettare. Il Milan è una grande squadra con buoni giocatori, con un allenatore che arriva adesso e che può fare bene. Daremo il massimo in campo".

"DANILO PUO' PARTIRE, SIAMO STATI CHIARI"

CONTA L'ESPERIENZA DA GIOCATORE? - "Sono partite belle da giocare, vogliamo rimanere e competere a questo livello. Non abbiamo un giocatore che non vuole entrare in campo per esprimere il suo calcio. Sono momenti belli e da vivere nel giusto modo, la parte emotiva deve essere sotto controllo".

COSA SI ASPETTA - "Noi di sicuro saremo pronti perché sappiamo cosa dobbiamo fare contro una grande squadra, abituata a competizioni importanti. Conterà quello che saremo noi e non quello che saranno loro".

COSA DEVE FARE LA DIFFERENZA - "Alla fine in una partita di calcio tutto fa la differenza, a partire dai piccoli dettagli: come ho detto prima dovremo essere concentrati e determinati a essere la miglior versione di noi stessi, a migliorare quello che non ha funzionato e dare continuità rispetto a quello che abbiamo fatto bene".

COME STA ANDANDO LA CRESCITA DI YILDIZ - "All'inizio, è un giocatore giovane, di 19 anni. Riesce a fare cose importanti, perché ha grandi qualità, deve continuare a crescere e imparare a fare quello che dice l'allenatore, sfruttando anche i tanti esempi positivi. Uno è Locatelli: la sua maniera di comunicare con i compagni è ottima".

PRIMO TITOLO? - "Voglio vincere come allenatore, per questo ho scelto questa professione. Però per me oggi non è un'ossessione, devo essere tranquillo e convinto della nostra forza. Domani abbiamo una bellissima partita con rispetto verso l'avversario e la voglia di imporre il nostro gioco".

TOMORI - "Non parlo di giocatori altrui, parlo dei miei. Ho parlato in modo collettivo, il Milan ha tanti giocatori forti ed è evidente per tutti. Rispondo sui miei giocatori, non sugli altri".

ACCOGLIENZA - "Vi ringrazio per l'accoglienza, siamo in un posto ottimo per fare il nostro lavoro e non possiamo lamentarci. Il cambio di allenatore del Milan chiaramente porterà qualcosa di nuovo, avevano già un grandissimo allenatore per cui ho rispetto. Noi siamo pronti a tutto, questa è la cosa più importante".

CAMPIONATO SAUDITA - "Sicuramente sta crescendo tanto, non posso dare un'opinione approfondita perché non ho seguito tante partite. Ma di sicuro crescerà in fretta".

COME MAI LA JUVE NON PERDE MA NEMMENO VINCE? - "Sono d'accordo che non perdiamo, ma non è vero che non vinciamo mai. Fa parte del gioco: alle volte abbiamo meritato, altre meno. Ci sono stati momenti diversi, per esempio contro la Fiorentina abbiamo fatto tante cose molto bene e ci è mancato di chiudere la partita, in altre partite le cose sono andate diversamente e fa parte del gioco. Di sicuro non siamo soddisfatti e la classifica dice che dobbiamo migliorare, perché non vogliamo rimanere in quella posizione. Ma siamo concentrati in questa competizione, corta e importante, per raggiungere la finale".

PROMESSA AI TIFOSI - "Non credo alle promesse ma ai fatti, prometto impegno massimo nelle cose che stiamo facendo. Vogliamo portare sempre più in alto una maglia importante e prestigiosa, un club che tantissime persone seguono. Sentiamo questo sostegno ogni giorno, ci dà stimoli in più per fare le cose nel modo giusto".