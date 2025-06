Juventus-Nico Gonzalez già al capolinea? Comolli fa il prezzo e 4 club sognano il colpo in saldo

Come cambia in fretta la vita in un anno. Lo sa bene Nico Gonzalez, uno dei fiori all’occhiello della campagna estiva 2024 di calciomercato della Juventus e ora a tutti gli effetti nella lista dei potenziali partenti dalla Continassa. L’argentino era uno dei colpi più attesi dei bianconeri: era la scelta di Giuntoli e Motta, il complemento perfetto per una squadra che avrebbe potuto competere con tutti. E per prenderlo era stati versati circa 38 milioni di euro nelle casse della Fiorentina, tutto compreso.

BOCCIATO - Le premesse insomma c’erano tutte, i risultati invece sono stati ben diversi. Cinque goal, quattro assist, trentacinque presenze e la sensazione di essere un comprimario, di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nico ha patito il salto dalla medio-alta classifica alla big, la confusione che regnava sovrana in campo e che lo ha portato a spostarsi prima a sinistra, poi a destra, poi anche sulla fascia per fare il tornante. Poi gli infortuni, i soliti, che ne hanno frenato l’ascesa. Solo nel finale l’ex viola è parso ritrovarsi ma quando i buoi erano ampiamente scappati dalla stalla.

E CON TUDOR... - Arrivato con il fardello del prezzo speso per strapparlo alla Fiorentina, Nico Gonzalez si è perso tra questioni di ruolo, di adattamento, di modulo. Il 4-3-3, modulo in cui poteva esaltarsi, è stato cestinato per far spazio a un 3-4-2-1 in cui arranca, in cui gioca troppo lontano dalla porta. Non può dare il suo meglio calpestando la linea laterale, non può sfruttare il suo spunto in dribbling, i suoi scatti, la sua fisicità quando si trova a saltare sul secondo palo per concludere le azioni create dal primo. Un pesce fuor d’acqua, insomma.

SUL MERCATO - Anche in questo scampolo di stagione a cavallo tra la fine della passata e l’arrivo della nuova, Gonzalez è ai margini. Nel debutto della Juventus al Mondiale per Club contro l’Al Ain, è rimasto a guardare i compagni dalla panchina per tutti i 90 minuti. Neanche un istante in campo, un segnale, un messaggio. Il giocatore non è quel tassello insostituibile che si riteneva potesse essere solo 12 mesi fa e quindi, al giusto prezzo, potrebbe rifare subito le valigie. Per ora vere e proprie offerte non sono arrivate al club che però, qualora dovessero giungere, le valuterebbe di certo. Il prezzo giusto? Intorno ai 26/27 milioni di euro, un affare per un giocatore di questo livello. Fino ad ora ci sono stati alcuni timidi interessamenti – dalla Francia, con il Marsiglia di De Zerbi, dalla Premier League con Brentford e West Ham e dalla Serie A, con la Lazio di Sarri – ma non si sono poi concretizzati in qualcosa di più. La Juventus resta alla finestra e valuta per il bene del giocatore e per ottemperare al compito di monetizzare il più possibile con le cessioni. Una volta concluse quelle, si passerà anche ai colpi in entrata.