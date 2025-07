Juventus, non c’è pace per Milik: nuovo infortunio muscolare, azzerati i progressi fatti

Non c’è pace per Arkadiusz Milik. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante della Juventus si è fermato ancora per via di un nuovo problema muscolare, che lo costringe a ritardare ulteriormente il suo rientro in campo. Rientro che, però, potrebbe addirittura non avvenire, perlomeno in questa stagione.



IL NUOVO INFORTUNIO – Per Milik, sempre secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, non si tratta di una ricaduta al ginocchio sinistro operato due volte nel 2024, bensì di un nuovo problema di natura muscolare, tale da azzerare tutti i progressi fatti dal centravanti ex Napoli in questi mesi. Ecco che, quindi, adesso non è da escludere che la stagione del numero 14 possa essere finita.

STAGIONE MAI INIZIATA – Ricordiamo che il classe 1994 è fermo ai box dal giugno del 2024 e di fatto la sua stagione con la maglia della Vecchia Signora non è mai iniziata. Negli scorsi giorni, poi, Milik si era rivisto al J Medical, prima di tornare nuovamente in Polonia per avanzare nel suo programma di lavoro personalizzato.

CALVARIO INFINITO – Milik doveva tornare a disposizione dei bianconeri all'inizio stagione, ma i tempi di recupero (il giocatore si era fermato nell'ultima amichevole prima dell'Europeo) si erano allungati fino a far propendere per un recupero totale verso la fine del 2024. Quando tutto sembrava pronto per il suo reintegro in gruppo, però, un nuovo infortunio, che ne aveva ulteriormente ritardato il rientro in campo. Adesso un'altra complicazione, che rischia di tenere fermo il polacco fino al termine della stagione.

CONTRATTO ANCORA DI UN ANNO – Il futuro del classe 1994 adesso è in dubbio e con un contratto in scadenza nel 2026, non è da escludere che in casa bianconera le parti cercheranno un punto d’incontro per provare a chiudere il rapporto in maniera anticipata.