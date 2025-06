Juventus, non si può rinunciare a Kolo Muani e Conceicao: il piano per il futuro e i problemi da risolvere

C’è la soddisfazione a prendersi la fetta più grande nello spettro delle emozioni. Magari un po’ di entusiasmo, giusto un pizzico, perché dopo un campionato difficile è giusto lasciarsi andare, senza esagerare. C’è tutto questo in casa Juventus dopo la travolgente vittoria per 5- 0 contro l’Al-Ain, al debutto al Mondiale per Club. E poi una leggera preoccupazione, un velo quasi impercettibile ma comunque presente. È inevitabile quando ci si ritrova incastrati in situazioni di mercato che sono ancora tutte da districare.



C’è la stella di Yildiz che brilla luminosa sul cielo di Washington. Ma ci sono soprattutto Conceicao e Kolo Muani, i migliori in campo, che si prendono la scena con una doppietta a testa. La Juventus si aggrappa a loro per uscire dall’ansia che inevitabilmente un debutto può portare, ma c’è un enorme paradosso. La vetrina Mondiale offre come prezzi pregiati i due il cui futuro è ancora in bilico. La Juve sorride per le loro prestazioni e i goal, ma il fatto che si mettano in mostra può rendere più difficile sciogliere il nodo futuro.



Dopo un inizio in salita, Conceicao e Tudor hanno trovato il giusto incastro: tattico e mentale. Il portoghese era una riserva, si è preso il posto di inamovibile. Dopo il dribbling su Nicolussi all’ultima contro il Venezia, oggi la doppietta. A certificare che sì, nel 3-4-2-1 dell’allenatore croato un posto per lui c’è, eccome. Sul futuro: ha una clausola di 30 milioni, il club bianconero vorrebbe uno sconto dal Porto. Difficile, però, che il club lusitano possa mollare il colpo dopo una prestazione del genere.



E poi c’è Kolo Muani, situazione differente, ma in qualche modo simile. Anche lui era partito dietro nelle gerarchie di Tudor, ma lo ha fatto e ha preso il posto di Vlahovic al centro dell’attacco. La Juventus vorrebbe trattenerlo in presto per un’altra stagione, magari con un’opzione per l’acquisto da esercitare tra due estati. Da parte sua, il calciatore è più che propenso a restare a Torino. Anche in questo caso può sorgere un problema: con un Mondiale per Club giocato su questi livelli, il Psg potrebbe puntare a monetizzare già quest’estate, complicando i piani della Juventus.



Per adesso, Tudor si gode Conceicao e Kolo Muani. In parallelo, Comolli e Chiellini sono già al lavoro per garantire al tecnico croato che il progetto sportivo della prossima stagione possa ripartire proprio da loro.