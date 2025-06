Juventus-Nottingham Forest, trattativa per Mbangula e Weah

Il Nottingham Forest prova il doppio colpo dalla Juventus: non solo Samuel Mbangula, nel mirino c'è anche Timothy Weah e la trattativa è già in fase avanzata.

Si muove il calciomercato dei bianconeri anche in uscita, con la Premier League che bussa alla porta della Vecchia Signora per provare a imbastire una doppia operazione che coinvolgerebbe i due esterni, impegnati con la squadra di Igor Tudor al Mondiale per Club.

NOTTINGHAM FOREST SU MBANGULA E WEAH: CONTATTI CON LA JUVENTUS - Secondo quanto riferito da Sky Sport infatti, sono partiti i contatti tra la Juventus e il Nottingham Forest e la trattativa per Mbangula e Weah è già nel vivo.

LE CIFRE - Il club inglese, si legge, vorrebbe concludere l'accordo tra i 22 e i 23 milioni di euro per l'acquisto di entrambi i giocatori, rispettivamente 14 milioni per Weah e 8 per Mbangula.

MBANGULA - Mbangula, classe 2004, si era messo in mostra nella prima parte della stagione attirando vari interessamenti dalla Premier League (Bournemouth e appunto Nottingham Forest), Bundesliga (Bayer Leverkusen e Lipsia) ma anche Serie A, tra Bologna e Parma. Il giovane belga tuttavia non ha trovato lo stesso spazio nella seconda metà della stagione, soprattutto con Igor Tudor con cui ha giocato solo 4 minuti complessivi. Per questo si sono riaperte le porte del mercato e il Nottingham Forest è tornato alla carica, un nuovo affondo per assicurarsi Mbangula ma non solo.

WEAH - La sorpresa infatti è l'inserimento del nome di Weah nei discorsi. Lo statunitense classe 2000 ha vissuto alti e bassi nella sua prima stagione a Torino, 42 presenze complessive e 6 goal (al netto del Mondiale per Club ancora in corso): l'ex Lille non ha convinto del tutto e potrebbe essere ceduto per fare cassa o per finanziare nuovi innesti.

NON C'E' ANCORA L'ACCORDO - Non è ancora stato raggiunto l'accordo tra Juventus e Nottingham Forest, ma non solo perché al momento soprattutto Weah sembra più titubante all'idea di aprire al trasferimento. I contatti proseguono.