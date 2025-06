Juventus, nuovi contatti con Sancho: nodo ingaggio da sciogliere

Jadon Sancho è il grande nome sul quale la Juventus sta puntando per rinforzare le fasce offensive. L’esterno inglese è stato designato dalla dirigenza bianconera come il profilo ideale da regalare al tecnico Igor Tudor per permettere un salto di qualità in quella zona di campo. Complici anche le probabili cessioni di Weah e Mbangula – destinati alla Premier League – la società bianconera ha individuato nell’ex giocatore del Borussia Dortmund quel tipo di rinforzo che possa adattarsi alla filosofia di calcio dell’allenatore croato e che al contempo innalzi il livello sulla trequarti, componendo insieme al talento di Kenan Yildiz un tandem avanzato che distribuisca con classe ed eleganza il maggior numero di palloni a colui che sarà il futuro 9 della Juventus (Kolo Muani? David?).

NUOVI CONTATTI – Ma che Sancho piaccia a dirigenza e staff tecnico bianconero non è una novità, anzi. Nel corso della giornata di ieri è andata in scena una video call fra la Juventus e il Manchester United – pronto a cedere il britannico classe 2000 al miglior offerente – per capire i margini di fattibilità di un affare che, in ogni caso, diventerebbe importante dal punto di vista di un esborso economico nei confronti dei Red Devils e di un ingaggio a cifre elevate per Sancho. Anche e proprio per questo motivo, come riporta Sky Sport, dopo i contatti diretti con il club di Premier, ecco che nelle prossime ore ci saranno dei colloqui fra la Vecchia Signora e l’entourage del giocatore per capire la volontà e la richiesta economica dell’esterno che ha vinto l’ultima Conference League con la maglia del Chelsea.

LA CONCORRENZA – Ci sarà da capire, dunque, quale sarà la decisione di Sancho per il suo futuro, contando anche che il Napoli, dopo i primi contatti, ha virato con decisione su altri profili per la fascia d’attacco, mentre il Fenerbahce di José Mourinho è pronto a ricoprire d’oro l’inglese con uno stipendio che si aggirerebbe attorno ai 200 mila euro settimanali. Juventus che quindi accelera lato club e giocatore per anticipare la concorrenza e avere il via libera per trattare, nella speranza che Sancho apra definitivamente a una destinazione, quella italiana, per la quale non è del tutto indifferente e sulla quale ha già fornito margini di apertura. Juventus pronta a nuovi contatti: Sancho è il ritorno di fiamma che mette d’accordo tutti.