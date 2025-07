Juventus, o crolli oppure vai in Champions. La storia e i numeri: nella bagarre quarto posto è la più pericolosa

C'è una verità che resiste al tempo, ai ribaltoni tecnici, agli inverni complicati e persino agli infortuni che mordono le speranze: la Juventus, quando annusa il profumo della Champions, difficilmente si smarrisce. Del resto, la corsa alla Coppa più prestigiosa non è solo una questione di punti o moduli, ma quasi un istinto. Che affiora, puntuale, nei momenti decisivi. A dirlo è la storia recente, quindi i numeri: negli ultimi 15 anni, la Signora ha mancato l’appuntamento europeo soltanto due volte. Era il tempo delle ferite ancora aperte e dei settimi posti consecutivi, tra il 2009 e il 2011. Un biennio balordo che segnò la fine di un’epoca e la fame dell’altra. Poi, da Conte a Sarri, da Allegri a Pirlo, passando per il controverso intermezzo di Andrea Agnelli, la Juventus si è fatta largo a spallate nel salotto che conta.



BAGARRE - Quando la classifica si fa ingarbugliata, come in questo caso, e la lotta per i primi quattro posti diventa una giungla di ambizioni e nervi, la Juve raramente si perde. È come se, in mezzo alla confusione, ritrovasse se stessa. Due anni fa, in una stagione scorticata dai 10 punti di penalizzazione, la squadra era comunque arrivata terza sul campo. L'anno scorso è arrivata quasi in carrozza, considerando il grande percorso fatto nel girone d'andata.



CON PIRLO - Ma è nell’annata 2020-21 che si ritrova il simbolo più nitido di questa resilienza. Andrea Pirlo, in panchina, sembrava più apprendista che maestro. Eppure, in quell'ultima giornata, con l'acqua alla gola e il destino appeso ai risultati degli altri, la Juve non solo vinse a Bologna, ma fu trascinata in Champions dai gol di Simeone, che trafisse il Napoli. Una combinazione quasi cinematografica, ma che premiò la costanza di una squadra che, pur nei limiti, non aveva mollato. Ma è nell’annata 2020-21 che si ritrova il simbolo più nitido di questa resilienza. Andrea, in panchina, sembrava più apprendista che maestro. Eppure, in quell'ultima giornata, con l'acqua alla gola e il destino appeso ai risultati degli altri, la Juve non solo vinse a Bologna,Una combinazione quasi cinematografica, ma che premiò la costanza di una squadra che, pur nei limiti, non aveva mollato.