Juventus, occhio a Gyokeres: dice no al Manchester United, cosa succede ora

Il futuro di Viktor Gyokeres, obiettivo di mercato della Juventus per l'attacco, è ancora tutto da scrivere, ma nel frattempo arriva un importante indizio relativo alla prossima destinazione del bomber svedese dello Sporting Lisbona. Secondo quanto riferito da Record, infatti, il classe 1998 avrebbe già preso una prima decisione, escludendo dalla corsa una delle sue pretendenti principali, il Manchester United.

NO AL MANCHESTER UNITED - Gyokeres, infatti, avrebbe già respinto il corteggiamento dei Red Devils, chiudendo dunque ad una possibile reunion con Ruben Amorim, ovvero l'allenatore con cui si è consacrato allo Sporting, club che poi ha lasciato a stagione 2024-25 per accasarsi a Old Trafford. Stando dunque alle informazioni raccolte da Record, Gyokeres non vestirà la maglia dello United nel corso della prossima stagione. Il suo futuro, ad oggi, rimane ancora un rebus.

LE CIFRE - Se da un lato lo Sporting non vorrebbe cedere il giocatore a 70 milioni, dall'altro difficilmente potrà riuscire ad incassare i 100 milioni della clausola rescissoria. Per questo motivo, un punto di incontro potrebbe essere raggiunto attorno agli 80 milioni di euro. Somma che potrebbe convincere il club lusitano a lasciare partire il suo bomber capace di segnare 97 goal in 102 partite con lo Sporting. L'agente del giocatore, Hasan Cetinkaya, parlando di recente al quotidiano svedese Aftonbladet, ha rivelato di "Avere le prove" del presunto accordo stipulato con lo Sporting all'inizio della stagione 2024/25: "Abbiamo la prova scritta che lo Sporting gli ha promesso(a Gyokeres, ndr) che lo avrebbe lasciato andare per 60+10 milioni di euro".

LA POSIZIONE DELLA JUVENTUS - E la Juventus? La Vecchia Signora rimane uno dei club particolarmente interessati all'evoluzione del caso Gyokeres. In casa bianconera, infatti, ci si aspetta un colpo importante per quanto riguarda il reparto offensivo e, qualora Dusan Vlahovic dovesse lasciare Torino, gli innesti potrebbero essere addirittura due. E Gyokeres, in tal senso, occupa un posto prioritario sulla lista degli uomini di mercato bianconera, al netto del fatto che 70 milioni rappresentano una cifra molto importante per le casse bianconere e che, quindi, prima di mettere in cantiere un colpo di questa portata, si renderebbe necessaria una cessione importante.

