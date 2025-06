La Juventus ha formulato un’offerta ad Antonio Pintus. È questa la novità riscontrata da Relevo, secondo il quale la dirigenza del club bianconero sta portando avanti i contatti per riportare a Torino l’attuale preparatore atletico del Real Madrid che ha già lavorato per la Vecchia Signora dal 1991 al 1998.

LA POSIZIONE DEL REAL – Secondo quanto viene riferito dalla Spagna, la priorità di Pintus, tuttavia, è quella di rimanere a lavorare nel contesto della capitale spagnola, anche se non nella stessa posizione e mansione che sta svolgendo in questo momento. L’idea del club iberico è di offrirgli un nuovo incarico all’interno della società: le indiscrezioni riportano Pintus come prossimo coordinatore dei preparatori atletici dal Castilla fino all'ultima squadra del vivaio, distaccandosi gradualmente dalla prima squadra guidata sino al termine della stagione da Carlo Ancelotti e, con ogni probabilità, da Xabi Alonso a partire dal Mondiale per Club.

LA JUVENTUS - La Juventus arriva da stagioni nelle quali è stata falcidiata da numerosi infortuni muscolari e giungere a un fuoriclasse come Pintus sarebbe un’opportunità troppo grande per non essere sfruttata. Pintus, inoltre, come sottolineavamo in precedenza, ha lavorato in diversi momenti in bianconero: all'inizio della sua carriera con Giovanni Trapattoni (dal 1991), poi con Marcello Lippi (con la Champions vinta nel 1996, gli Scudetti e le tre finali di fila), e infine con Didier Deschamps. Oltre che alla Juventus e al Real Madrid, Pintus ha lavorato per Chelsea, Monaco, West Ham, Olympique Marsiglia, Palermo, Sunderland e Inter (dove ha vinto lo Scudetto del 2021 con Antonio Conte come allenatore). Ora è spuntata l’offerta per un ritorno in patria, la Juventus ci prova seriamente.

INDIZIO PER CONTE? - In passato, come specificato, Pintus ha lavorato insieme ad Antonio Conte, attuale tecnico del Napoli e sul quale si vocifera possa essere possibile un ritorno alla Juventus, subentrando a Igor Tudor a partire dalla prossima stagione. Numerosi rumors hanno rivelato come il tecnico salentino abbia rivelato la precisa volontà di tornare presto a lavorare insieme a uno dei migliori preparatori atletici nel panorama calcistico mondiale. L'offerta della Juventus per Pintus può essere un indizio per il ritorno di Antonio Conte alla guida del club bianconero? Una domanda sul quale riflettere.