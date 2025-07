Giornata di arrivi in casa Juventus. Dopo l’iter che sta accompagnando Alberto Costa (terzino destro classe 2003 arrivato a titolo definitivo dal Vitoria Guimaraes in un affare che è stato definito per una cifra tra i 12 e i 13 milioni di euro più bonus e una percentuale (5%) sulla futura rivendita) a diventare un nuovo giocatore bianconero, ecco che oggi ci sarà anche l’arrivo a Torino del nuovo attaccante della formazione di Thiago Motta.

ARRIVA KOLO MUANI – Intorno alle ore 16, come riscontrato da Il Bianconero e da Calciomercato.com, l’attaccante del Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani arriverà nel capoluogo piemontese con un volo proveniente dalla capitale francese. L’ex Eintrach Francoforte, una volta atterrato, si dirigerà immediatamente al J Medical per sostenere le visite mediche di rito, propedeutiche alla firma sul contratto che lo legherà alla Vecchia Signora sino a fine stagione, diventando così l’alternativa tanto cercata e desiderata dal mercato per la squadra bianconera.

DETTAGLI – La Juventus, grazie all’intenso lavoro del CFO Cristiano Giuntoli e dell’intera area mercato di Madama, ha chiuso l’acquisto di Randal Kolo Muani.Il centravanti classe 1998 arriva con la formula del prestito secco dal PSG: i bianconeri hanno strappato nella giornata di ieri sia l’ok da parte della società transalpina sia parte dello stesso attaccante, il cui ingaggio sarà interamente pagato dalla Juventus nei prossimi sei mesi. Una trattativa importante per la Vecchia Signora che ha battuto un’importante concorrenza da parte di Tottenham e Manchester United, regalando così a Motta una pedina in più da schierare nel reparto offensivo.