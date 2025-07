Juventus: Osimhen dice sì, ma De Laurentiis mette il veto del Napoli a trattare con Giuntoli

La Juventus deve ancora raggiungere l'obiettivo minimo stagionale della qualificazione alla Champions League, ma inizia già a pensare al mercato estivo. E questo al netto di chi sarà l'allenatore dei bianconeri nella prossima stagione, che sia ancora Thiago Motta o chi per esso. In particolare, il capo dell'area calcio della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta pensando a come rinforzare l'attacco, con un occhio di riguardo al ruolo di centravanti. In questo momento, in quella posizione la Juventus si trova a dover affrontare due situazioni molto delicate, quelle relative a Dusan Vlahovic (in scadenza di contratto nel giugno del 2026 e in predicato di essere messo in vendita durante la prossima estate) e di Randal Kolo Muani, in prestito secco dal Paris Saint Germain alla Juventus e per il quale i bianconeri, se vorranno provare a trattenerlo, dovranno intavolare una nuova e più complessa trattativa con il club francese.

LA JUVE HA IL GRADIMENTO DI OSIMHEN - Al di là e oltre ai casi Vlahovic e Kolo Muani, fra i grandi obiettivi della Juventus per l'attacco del futuro c'è soprattutto quel Victor Osimhen che Giuntoli conosce bene e apprezza tantissimo, come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi. La Juventus ha messo nel mirino l'attaccante nigeriano attualmente in prestito dal Napoli al Galatasaray: Osimhen è diventato il primo obiettivo di mercato per Giuntoli, che sta pianificando la cessione di Vlahovic e di altri giocatori. La dirigenza bianconera è in contatto con l'agente di Osimhen da diverso tempo, un approccio favorito dall'ottimo rapporto tra Giuntoli e il calciatore. Secondo La Gazzetta dello Sport, Osimhen avrebbe già manifestato la propria disponibilità a trasferirsi a Torino la prossima estate. E fin qui abbiamo parlato della volontà della Juventus e del gradimento del giocatore. Poi però c'è l'altra faccia della medaglia, quella che riguarda la volontà del Napoli, club proprietario del cartellino di Osimhen.

IL VETO DI DE LAURENTIIS - E qui, da quanto emerge, il Napoli non avrebbe alcuna intenzione di trattare con la Juventus la cessione del cartellino di Osimhen. Come riportato da Il Mattino, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe addirittura posto un veto sulla cessione dell'attaccante classe 1998 della nazionale nigeriana ai bianconeri, aprendo, invece, ad uno sconto al Galatasaray per l'eventuale riscatto. De Laurentiis vuole vendere il prima possibile Osimhen - si legge su Il Mattino -, spera in qualcuno che paghi la clausola da 75 milioni e non pensa affatto di sedersi a trattare con Cristiano Giuntoli per darlo alla Juventus. In questa ottica, il Napoli potrebbe persino aprire a uno sconto al Galatasaray, ma per ora - nonostante il pressing su Osimhen - c'è il no ai bianconeri.

Tutti gli AGGIORNAMENTI in TEMPO REALE! Unisciti al canale WHATSAPP DI CALCIOMERCATO.COM: clicca qui