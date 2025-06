Juventus: Osimhen pista calda per l'attacco, ma David rimane il favorito dei bookie

Con le conferme di Dusan Vlahovic e Randal Kolo Muani in dubbio, per motivi diversi, le mosse di mercato della Juventus sono concentrate soprattutto sull'attacco. Il nome nuovo delle ultime ore è quello di Victor Osimhen, centravanti del Napoli in prestito al Galatasaray la scorsa stagione dopo la rottura con il presidente Aurelio De Laurentiis. L'approdo in bianconero del nigeriano si gioca a 2,75.

Ma in “pole”, in lavagna, per il reparto offensivo di Igor Tudor resta Jonathan David del Lille, già vicino alla Serie A nell'ultimo calciomercato estivo e autore di 16 reti nello scorso campionato francese. L'ingaggio del canadese è offerto a 1,85. Una pista alternativa porta al ritorno in Italia di Joshua Zirkzee, esploso con il Bologna di Thiago Motta ma reduce da un'annata deludente al Manchester United. L'olandese a Torino vale 3,50 volte la posta.