Juventus, panchina bollente: Tudor ora spera, la suggestione Gasperini

La Juventus sta attraversando ore febbrili, sia per la definizione di una nuova struttura societaria (LEGGI QUI), sia per la decisione riguardo al nome dell'allenatore che siederà sulla panchina bianconera nella stagione 2025-26.

RESTA TUDOR - Per quanto riguarda l'allenatore, in questo momento la Juventus ha a libro paga Thiago Motta, esonerato il 23 marzo e ancora sotto contratto fino al 30 giugno del 2027. Il club bianconero spera che il tecnico italo-brasiliano riesca a trovare una nuova squadra, per poi risolvere definitamente con la Juventus, liberandola dal suo ingaggio. E poi c'è Igor Tudor, che con la conquista della qualificazione alla prossima Champions League si è guadagnato il rinnovo automatico fino al 30 giugno del 2026. Dell'accordo fa parte anche la panchina durante il Mondiale per club, competizione nella quale il croato guiderà i bianconeri, nonostante lo sfogo di domenica sera ("Se non ho certezza di restare non ci vado") poi rintuzzato dal suo agente, Antony Seric ("Allenerà la Juventus anche al Mondiale per club").

CONTE E INZAGHI - Svanito l'obiettivo Antonio Conte che resta al Napoli (LEGGI QUI), mentre si susseguono voci anche suggestive e clamorose, come quella che porterebbe Simone Inzaghi alla Continassa (LEGGI QUI), l'ipotesi più probabile e naturale per quanto riguarda l'allenatore della Juventus 2025-26 è quella relativa alla permanenza di Tudor. Al netto di questo, non è comunque da escludere che nelle prossime ore la Juventus, appurato in via definitiva il rifiuto di Conte, possa rivolgersi a un altro allenatore d'esperienza.

SUGGESTIONE GASPERINI -In questo senso, in questi minuti è rispuntato il nome di Gian Piero Gasperini, in uscita dall'Atalanta e impegnato in queste ore in una trattativa con la Roma. Il 67enne tecnico di Grugliasco, che ha una lunga esperienza nel settore giovanile della Juventus dal 1994 al 2003, in queste ore è impegnato in una trattativa con la Roma (LEGGI QUI):Gasp ha incontrato a Firenze i Friedkin, presenti anche Ranieri e Ghisolfi, e ascoltato la proposta giallorossa, prendendosi poi 48 ore per dare una risposta. In questo lasso di tempo, potrebbe inserirsi anche la Juventus: ad oggi si tratta di poco più di una suggestione, come rileva Sky Sport, essendo stato di segno positivo l'incontro Roma-Gasperini. Ma nel mercato, mai dire mai.

