Juventus, parla David: "Farò tutto il possibile per vincere titoli, vi spiego che giocatore sono"

Le prime parole da bianconero del nuovo attaccante della Juventus, Jonathan David

Il nuovo giocatore della Juventus, Jonathan David, ha parlato per la prima volta da juventino e lo ha fatto ai microfono dei canali del club. Queste le parole dell'ex Lille.

LA PRESENTAZIONE - "Come giocatore amo segnare. Mi piace essere al centro del gioco e trovare modi per coinvolgere i miei compagni. Il mio principale punto di forza è trovare spazi ed essere al posto giusto nel momento giusto".

ALLA JUVE - "Ammiravo questo club fin da piccolo e pensavo: 'È probabilmente una delle 10 migliori squadre al mondo'. Quindi essere seduto qui oggi per me è un onore".

IN ITALIA - "Prima volta in Italia? Sì e sono molto emozionato. Ogni parte del percorso è sempre una sfida. Quindi giocare in Serie A per me è una sfida: ad adattarmi al campionato, ai compagni e vincere. È bello anche essere il primo canadese della storia della Juventus. Sto cercando di spianare la strada per altri canadesi che hanno talento".

GLI OBIETTIVI - "Spero di giocare un'ottima stagione e di fare tutto il possibile per farci vincere dei titoli".