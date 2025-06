Juventus, parla Yildiz: "Io leader tecnico? Non sento la pressione, e sul mio ruolo..."

Kenan Yildiz, che è stato fra i protagonisti della vittoria della Juventus all'esordio nella prima gara al Mondiale per Club, vinta dai bianconeri per 5-0 contro gli emiratini dell'Al-Ain, parla in esclusiva ai microfoni de La Stampa. Di seguito le sue parole.



ESORDIO - "Sono contento della vittoria. Abbiamo fatto un'ottima prestazione dopo aver lavorato tanto per prepararci a questo match. Ora dobbiamo continuare".

AL-AIN - "Non è stata una partita facile, prendiamo sul serio ogni squadra".

IL RUOLO - "Gioco dove il mister vuole. Sono contento per il momento, quindi... (ride, ndr)".

GOAL AL DEBUTTO - "Io voglio segnare sempre e ovviamente mi fa piacere".

PRESSIONE - "Sono un buon giocatore, voglio sempre dare il meglio per la mia squadra. Certo, c'è sempre qualcosa che vogliono da me e provo sempre a dare quello che mi chiedono".

LEADER TECNICO - "Cambiaso ha detto che sono il leader tecnico? Non sento la pressione, ho letto ciò che ha detto Andrea e lo ringrazio: è un giocatore incredibile".

MONDIALE PER CLUB - "E' un torneo incredibile, per ogni giocatore è una grande opportunità. Sono contento di giocare contro tutte le squadre".

