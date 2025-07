Juventus, pazza idea per l'obiettivo Tonali: Douglas Luiz e soldi al Newcastle

Il primo obiettivo della Juventus in vista della prossima stagione ha già un nome e un cognome: Sandro Tonali. Il forte centrocampista del Newcastle e della Nazionale azzurra piace tantissimo alla Vecchia Signora che lo considera il profilo ideale per fare un salto in avanti in termini di personalità, leadership e ambizione.

COSTI ELEVATI - Tonali è un protagonista di livello in Premier League, gioca tanto e fa spesso la differenza. I tifosi del Newcastle sono pazzi di lui e lo chiamano “il Maestro”. Ecco perché per la Juventus non sarà certamente una missione facile anche se i Magpies non hanno ancora preso una decisione definitiva sull’ex Milan. Di sicuro non verranno nemmeno prese in esame offerte inferiori ai 70 milioni di euro. Sandro, durante il periodo di squalifica per via del caso scommesse, aveva deciso di decurtarsi l’ingaggio iniziale da circa 8 milioni di euro netti a 5,7 più bonus. Una cifra comunque elevata per un club, quello bianconero, che sta portando avanti una politica incentrata sull’abbattimento dei costi a bilancio.

IDEA SCAMBIO - Il Newcastle ha diversi gioielli in vetrina e tra questi c’è Bruno Guimaraes che ha una lunga lista di estimatori capitanata dal Manchester City di Pep Guardiola pronto a mettere sul piatto una proposta da 70 milioni di euro. E per l’eventuale sostituzione gli inglesi valutano il connazionale Douglas Luiz su imbeccata della Juventus. L’idea di Cristiano Giuntoli è quella di impostare una trattativa che prevede l’inserimento del cartellino di Douglas Luiz più un conguaglio di circa 30 milioni di euro. Un’idea di offerta che risolverebbe due problemi in uno considerando le difficoltà incontrate dall’ex Aston Villa ad ambientarsi a Torino e, più in generale, allo stile di gioco del campionato italiano.

