Juventus, per Cambiaso altro bivio di stagione: il futuro è dietro l'angolo, ma ora Tudor gli chiede di più

Nel maggio bolognese che profuma già d’estate, Andrea Cambiaso si ritrova di nuovo davanti a un bivio. Il calendario lo chiama in causa in una delle sfide più dense di significato: Bologna-Juventus. La partita del cuore, certo — lui che con il Bologna ha conosciuto la Serie A vera — ma anche uno snodo d’alta quota, con vista Champions e futuro. E con Gatti e Kelly ai box, tocca a lui arretrare: sarà il braccetto sinistro nel 3-4-2-1 disegnato da Tudor. Un ruolo che pretende intuito, gamba, anticipo. Tutto quello che Andrea ha nel repertorio. Ma stavolta non basta. L’allenatore croato non gli chiede solo solidità: vuole leadership. Chiede personalità. Pretende che Cambiaso esca dal guscio della “promessa affidabile” per diventare architrave. Una figura centrale. Lì dietro, dove ogni esitazione pesa e ogni dettaglio fa la differenza.



ANCORA MERCATO -Le sirene inglesi, nel frattempo, non hanno mai smesso di cantare. Anzi, oggi urlano. Giovanni Bia, agente del numero 27 juventino, ha tolto ogni dubbio in una recente intervista a Radio Kiss Kiss: "Sì, Guardiola lo voleva". Parole che hanno attraversato l'Europa come un lampo, da Manchester a Torino, riaprendo un capitolo che pareva archiviato. Il City osserva, valuta, prepara la mossa: si parla di un'offerta tra i 40 e i 45 milioni di euro. Una cifra che può far vacillare anche una Juve in fase di ricostruzione. E attenzione, perché in Inghilterra non c'è solo Guardiola. Anche il Liverpool è sulle tracce dell'ex Genoa:con Alexander-Arnold diretto verso il Real Madrid a parametro zero, la fascia dei Reds potrebbe presto diventare terra di conquista. E Cambiaso, per profilo tecnico e maturità tattica, è tra i più credibili candidati.



E LA JUVE? - Eppure, nonostante l’interesse dichiarato dei giganti inglesi, Cambiaso non si distrae. O almeno così racconta chi gli sta vicino. Sempre Bia ha provato a spegnere l’incendio con parole nette, quasi paterne: “È assolutamente concentrato sulla Juventus. È felice, il suo sogno è fare una grande carriera qui, aiutare il club a tornare vincente come le big europee. Lo ha detto mille volte, in mille sedi”. E poi quella frase, che suona come una promessa e un avvertimento al tempo stesso: “Non ho dubbi che entro uno o due anni ce la farà”. A Torino, Cambiaso ha trovato campo e fiducia. Ha guadagnato minuti, responsabilità, centralità in un progetto giovane ma ambizioso. Si è guadagnato anche il rispetto di un ambiente esigente, con il suo modo sobrio ma efficace di stare in campo. Ma ora che le luci si fanno più forti, che il mercato si agita e i giganti bussano, il margine d’errore si azzera. È il momento in cui bisogna dimostrare di non essere solo “una bella sorpresa”, ma un pilastro su cui costruire.