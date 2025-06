Juventus, per Fagioli sirene dall'Arabia: grande plusvalenza per i bianconeri

Il nome di Nicolò Fagioli domenica è risalito alla ribalta delle cronache per una polemica, dopo che di lui si sono perse le tracce in campo. Una polemica poi smontata dallo stesso Fagioli su un episodio risalente al finale del derby. In chiave mercato, Fagioli rimane un nome caldo in uscita in casa Juventus, soprattutto dopo la sua esclusione anche dalla stracittadina stessa nonostante una rosa ridotta all'osso. Il feeling con Thiago Motta non è mai sbocciato: dopo la grande prestazione di Lipsia, il tecnico italo-brasiliano aveva chiesto a Fagioli una maggiore continuità di rendimento ai livelli di quella sera. Cosa che non si è verificata, con il progressivo downgrade del classe 2001 nelle rotazioni.

SPUNTA L'ARABIA - Per quanto riguarda il mercato, la Gazzetta dello Sport parla ancora di estimatori dall'Inghilterra ma pure di sirene dalla Pro League saudita. Una tentazione che rischia di diventare forte per tutti, perché lì i maxi ingaggi sono la regola e anche il costo del cartellino (25-30 milioni di euro, per un giocatore in scadenza nel 2028) può essere raggiunto senza problemi dai portafogli d'Arabia. La Juventus non farebbe muro alla cessione del centrocampista classe 2001. Per il quale, tra l'altro, come sottolinea IlBianconero.com, ogni centesimo eventualmente incassato sarebbe una plusvalenza pura, in quanto Fagioli è arrivato a Torino dalla Cremonese ai tempi delle giovanili, ormai dieci anni fa nel 2015.

