Juventus, per l'attacco rispunta Omorodion

L'attaccante del Porto è stato osservato dai bianconeri al Mondiale per club, ma non è la prima scelta

Il mercato della Juventus continua e osserva il Mondiale per Club. Gli scout bianconeri, infatti, sono al lavoro anche negli Stati Uniti, dove la competizione sta dando diverse risposte e spunti per rinforzare la rosa. Non solo Wesley e Piquerez, che sono sulla lista degli esterni che piacciono alla Juve: c'è anche spazio per diversi nuovi (vecchi) obiettivi.

Come riportato da Tuttosport, i bianconeri stanno seguendo Samu Omorodion, eliminato con il suo Porto nella fase a gironi del Mondiale. L'attaccante, però, non è di certo un nome nuovo dalle parti della Juventus, che a distanza di un anno torna a interessarsi con una situazione comunque diversa.

Se all'inizio della scorsa stagione non si concretizzò nulla, quest'anno non è escluso un ritorno sulla pista che porta al 22enne, soprattutto nell'ottica dei contatti con il Porto, che proseguiranno anche e soprattutto per Conceiçao.

Certo, la priorità della Juventus in attacco ha già un nome, e si chiama Jonathan David. l canadese è impegnato nella Gold Cup con la Nazionale, ma l'idea della dirigenza bianconera è ormai chiara, anche se la questione Vlahovic pesa e non poco sotto questo aspetto.

La Juve però non segue solo David, e può puntare su diverse alternative: tra queste c'è proprio Omorodion, che nella fase a gironi del Mondiale per Club ha segnato due goal in tre partite. In attesa di trattare anche con il PSG per Kolo Muani, i bianconeri hanno già rimesso gli occhi sul giovane attaccante del Porto, che verrà comunque tenuto d'occhio anche dopo la competizione negli USA.