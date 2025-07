Juventus, per Mbangula c'è la Bundesliga: non rientra negli schemi di Tudor

La Juventus lavora alla cessione di Samuel Mbangula, di difficile collocazione negli schemi di Tudor: ecco dove potrebbe andare e la valutazione

La Juventus è pronta a salutare Samuel Mbangula, una delle poche sorprese positive della scorsa stagione. Lo riporta IlBianconero.com. Il giovane talento belga, classe 2004, ha disputato un’annata ben oltre le aspettative, con un contributo significativo anche in zona goal, guadagnandosi i riflettori in Champions League. Tuttavia, con l'arrivo di Igor Tudor e il suo 3-4-2-1, non c’è più spazio per un’ala offensiva come lui.

Non è una questione di rendimento o impegno, ma soprattutto tattica: Mbangula è un esterno d’attacco puro, difficile da collocare nel sistema a tre punte senza ali adottato da Tudor. Per questo, l’ex talento della Primavera bianconera è finito ai margini del progetto tecnico e il suo futuro sembra inevitabilmente lontano da Torino.

Dopo il mancato accordo con il Nottingham Forest (affare saltato per il no di Weah, anche lui coinvolto nell'operazione), che lo valutava circa 8 milioni di euro, si aprono nuovi scenari, in particolare dalla Bundesliga. Alcuni intermediari vicini al campionato tedesco si trovano in Italia per sondare il terreno e valutare l’interesse del Werder Brema, pronto ad affondare il colpo.

La Juventus è disposta a cedere Mbangula, ma punta a farlo alle giuste condizioni. Considerando le prestazioni fornite in Serie A e in campo europeo, il club bianconero spera di incassare almeno 15 milioni di euro, ritenendo che il valore del giocatore sia cresciuto in modo significativo.