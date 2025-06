Juventus: per Morata si lavora ad uno scambio

La Juventus sta provando a rivoluzionare il proprio attacco e fra le tante piste che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli sta vagliando c'è anche quella che riporterebbe a Torino per la terza volta il centravanti spagnolo Alvaro Morata.

L'attaccante classe 1992 è ancora sotto contratto con l'Atletico Madrid, ma anche le sue ultime dichiarazioni stanno facendo capire come la sua volontà sia quella di un addio ai Colchoneros che non lo ritengono un titolarissimo, anzi.

E allora, come riportato da La Stampa la via d'uscita potrebbe riproporre un doppio percorso di mercato con Morata di ritorno alla Juventus in cambio di Moise Kean che già lo scorso inverno fu ad un passo dall'approdo a Madrid.

La clausola rescissoria da 12 milioni di euro sarebbe pareggiata dalla valutazione del cartellino della punta italiana per uno scambio che, sostanzialmente, sarebbe completamente alla pari.