Juventus, perché Alberto Costa non ha ancora esordito?

Dopo aver atteso circa un mese il momento del suo esordio con la maglia della, l'esterno difensivo portoghese pregusta la sua occasione questa sera, in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro l'Empoli, all'Allianz Stadium. Le non perfette condizioni fisiche di Andrea Cambiaso , recuperato dal lieve sovraccarico muscolare di Cagliari ma comunque non al 100%, e la defezione di Nicolò Savona – che va ad aggiungersi a quelle di Bremer, Cabal e Renato Veiga nel cuore della difesa –Nella quale i bianconeri hanno approfittato delle defaillance di diverse pretendenti per issarsi al quarto posto ed immaginare addirittura di ridurre le distanze dalle prime posizioni della classifica.

E' bene precisare come, al momento, Timothy Weah e Andrea Cambiaso partano favoriti per occupare le rispettive posizioni di terzino destro e terzino sinistro, nella linea a quattro che sarà forzatamente completata da Federico Gatti e Lloyd Kelly, unici centrali superstiti (a meno che Motta non riproponga Locatelli in quella posizione). Ma per Alberto Costa non è da escludere che, almeno a partita in corso e se le condizioni lo consentiranno, ci sarà un primo assaggio di Juventus, a circa tre settimane dal suo acquisto dal Vitoria Guimaraes. Dei calciatori ingaggiati – gli altri sono Renato Veiga, Kelly e Kolo Muani - da Cristiano Giuntoli nell'ultima finestra di mercato, il classe 2003 è infatti quello che non ha ancora collezionato minuti ufficiali nella sua nuova esperienza in Italia. Prima di allora, nel corso della stagione aveva disputato 21 partite (con un gol e 3 assist) con la maglia del club portoghese.

Una situazione che ha inevitabilmente suscitato qualche interrogativo nel mondo Juventus, considerando che per Alberto Costa sono stati investiti 15 milioni di euro ed è stato sottoscritto un contratto fino a giugno 2029. Secondo quanto riporta Il Bianconero, dietro a questa gestione molto prudente da parte di Thiago Motta c'è principalmente un lavoro molto approfondito che il suo staff ha svolto e sta svolgendo per favorire l'inserimento del calciatore nei propri meccanismi di gioco e per rafforzarlo soprattutto nella fase difensiva. Un naturale periodo di apprendistato che potrebbe giungere presto alla conclusione: contro l'Empoli, anche a match in corso, può scoccare l'ora di Alberto Costa.

