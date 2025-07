Juventus, perché John Elkann ed Exor hanno versato 15 milioni in cassa

La Juventus incassa, o meglio mette in cassa, 15 milioni di euro. La cifra è importante ed è stata versata dalla holding della famiglia Agnelli-Elkann entro il 30 giugno 2025, più precisamente il 28 giugno, ovvero entro la chiusura del bilancio 2024/25 del club. Il comunicato ufficiale è stato pubblicato nella giornata di ieri ma prelude a qualcosa di ben più importante con due motivazioni specifiche che si celano dietro questa operazione.

IL COMUNICATO - "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, su richiesta della Società, il socio di maggioranza EXOR N.V. ha effettuato un secondo versamento in conto futuro aumento di capitale per complessivi € 15 milioni, avente medesimi termini, condizioni e finalità del versamento effettuato in data 28 marzo"

OCCHIO AL MERCATO - La prima motivazione è legata proprio alla chiusura del bilancio e alla necessità di realizzare un introito in chiave calciomercato poi sfumato con la scelta di Weah e Mbangula di rifiutare il Nottingham Forest. I 15 milioni potrebbero coprire eventuali necessità economiche e, soprattutto mettono al riparo il club da possibili sanzioni da parte della Uefa che, da questo bilancio, torna ad analizzare i conti del club in chiave Fair Play Finanziario.

AUMENTO PIU' AMPIO - Per ora il cda bianconero ha scelto di accantonare la cifra e delibererà a fine mercato l'utilizzo. L'altra finalità è invece legata ad un discorso più ampio e che comprende un aumento di capitale complessivo che Exor sta valutando ed ha in programma e che potrebbe arrivare fino a un massimo di 110 milioni di euro, ovvero, come riporta Calcio e Finanza, di un massimo del 10% della capitalizzazione di mercato a fine marzo del club.