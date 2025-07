La Juventus con le spalle al muro perde sempre: Tudor farà meglio di Motta? Parma trasferta cruciale

La Juventus si prepara alla trasferta in casa del Parma, in programma mercoledì alle 18.30, con un obiettivo solo: la vittoria. I successi ottenuti nella 33esima giornata di campionato dall'Atalanta sul campo del Milan, dal Bologna in casa contro l'Inter e dalla Roma contro il Verona all'Olimpico, non lasciano spazio ad alternative: tutte le concorrenti della Juventus per un posto in Champions League hanno vinto (e due devono ancora giocare, la Lazio con il Genoa e la Fiorentina con il Cagliari), anche i bianconeri sono obbligati a farlo. Lo impone la classifica, che al momento, per quanto riguarda le squadre coinvolte nella lotta Champions, recita: Atalanta terza con 64 punti, Bologna quarto con 60 punti, Juventus 59, Roma 57, Fiorentina 53 e Milan 51.

QUARTO POSTO FONDAMENTALE - L'ultimo turno delle coppe europee ha certificato ufficialmente che l'Italia nella prossima stagione non avrà la possibilità di iscrivere una quinta squadra alla Champions (diritto che si sono guadagnate Inghilterra e Spagna), motivo per cui il raggiungimento del quarto posto diventa fondamentale. Per il presente della Juventus e per il suo futuro, ivi comprese la scelta sul nome del prossimo allenatore e le scelte di mercato.

SPALLE AL MURO? CON MOTTA SEMPRE KO - E' interessante notare che in questa stagione la Juventus ha sempre perso tutte le volte che si è trovata a giocare con le spalle al muro, in partite da dentro o fuori per sopravvivere o in partite per fare un salto di qualità. Con Thiago Motta in panchina è sempre successo. E ricordiamo la sconfitta in casa del Napoli, quando la Juventus di Motta, allora ancora imbattuta in campionato, ebbe la chance di avvicinarsi zona Scudetto, le sconfitte con eliminazione contro il Psv (Champions League) e contro l'Empoli (Coppa Italia), e infine i tracolli contro Atalanta e Fiorentina, i due match che hanno allontanato definitivamente i bianconeri da ogni residua velleità tricolore e che sono costati la panchina al tecnico italo-brasiliano.

TOCCA A TUDOR - Per Igor Tudor finora la partita più difficile, a livello di tensione ambientale, è stata sicuramente quella dell'esordio, vinta con il Genoa. Ora arriva il match con il Parma, una gara che la classifica impone di vincere: come reagirà la squadra, con il 'nuovo' allenatore, in una situazione nella quale con il precedente tecnico falliva puntualmente? Per Tudor le possibilità di conferma alla Juventus passano anche (ma non solo) dal raggiungimento dell'obiettivo Champions: anche per il tecnico croato il match del Tardini è cruciale.

