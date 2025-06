Juventus, Perin può partire: Comolli pensa al baby talento Restes del "suo" Tolosa

Mattia Perin è al bivio: o meglio, attualmente è ai box e non fa parte della rosa della Juventus al Mondiale per Club a causa di un infortunio alla mano destra, ma presto il mercato lo metterà davanti ad una scelta. L'ultima stagione è stata difficile, con soltanto 9 presenze (5 in campionato, tre in Champions League e una in Coppa Italia, l'ultima in ordine di tempo, contro l'Empoli nella serataccia dello Stadium ai quarti di finale).



- Adesso, a 32 anni, il portiere di Latina cerca una nuova chance, mettendo. Il suo contratto è in, e anche questo sarebbe motivo di una riflessione, ma la priorità è avere una opportunità da titolare. Secondo il Corriere dello Sport si è fatto avanti il, appena tornato in Serie A, ma al momento senza successo; una opportunità potrebbe nascere alin caso di addio di Skorupski. E potrebbe scaldarsi anche la pista del nuovodi Max Allegri come vice Maignan.





PORTE GIREVOLI - Sempre secondo il quotidiano, la Juventus si starebbe già muovendo per vagliare le alternative. Elia Caprile del Cagliari costa 15 milioni, ma i sardi avrebbero deciso di tenerlo; piste alternative porterebbero a Wladimiro Falcone del Lecce e Ivan Provedel della Lazio. Attenzione a Guillaume Restes, classe 2005, portiere del Tolosa che il neo direttore generale della Juve, Damien Comolli, conosce decisamente bene: 10 clean sheet su 36 presenze in Ligue1 la scorsa stagione, ha il contratto in scadenza nel 2028 ed è il titolare dell’Under 21 francese agli Europei in corso in Slovacchia.

