Juventus, porte girevoli tra i pali? La Premier bussa per Di Gregorio, Perin verso l'addio e c'è un sogno per il futuro

La Juventus, che in queste ore si sta preparando all’esordio nel nuovo e rinnovato Mondiale per Club, si è al contempo cominciata ad attivare sul mercato. Il direttore generale Comolli ha subito preso in mano le redini lasciate da Cristiano Giuntoli, iniziando a disegnare quelli che saranno i colpi da assestare per regalare a Tudor una rosa che sia competitiva sul fronte nazionale e che possa ottenere risultati importanti anche in campo europeo. Fra i movimenti in seno alla Vecchia Signora, attenzione a quanto può succedere tra i pali.

LA STRATEGIA - Non è un mistero, infatti, che la Juventus sia alla ricerca di un estremo difensore che possa contendere il ruolo da titolare a Michele Di Gregorio, prelevato dal Monza la scorsa estate. Dietro questa possibilità, chiaramente, non c’è nessuna mancanza di fiducia nei confronti del giocatore scuola Inter, ma semplicemente una visione di rafforzare una posizione sul campo – dati i fitti impegni del calendario bianconero, con la squadra impegnata a essere competitiva su più fronti – che necessita di un altro portiere dello stesso livello e valore di Di Gregorio.

DI GREGORIO VIA? - Situazione che potrebbe portare il classe ‘97 a valutare le possibili proposte da parte di alcuni club europei che si sono informati. Non è un mistero che la Premier League abbia da tempo messo gli occhi su Di Gregorio, con il Manchester City – riporta Tuttosport – fra le società maggiormente interessate al profilo dell’ex Monza. Una voce nata negli scorsi mesi e che potrebbe riprendere piede nel mercato estivo che comincerà a breve. Dal canto suo, in ogni caso, Di Gregorio ha tutta l’intenzione di confermarsi il numero uno della Juventus.

E PERIN… - Ma per un portiere che potrebbe restare – a meno di offerte importanti dall’Inghilterra – ce n’è un altro al passo d’addio: Mattia Perin ha chiesto alla dirigenza di giocare di più ed è molto probabile che, in estate come riportato da Matteo Moretto, possa lasciare la Juventus alla ricerca di spazio, minutaggio e valorizzazione. Attorno a Perin si è mosso il Milan – alla ricerca di un possibile sostituto di Maignan, in caso di partenza -, ma anche Como e Bologna sono tra i club interessati all’ex Genoa.

CHI PUO’ ARRIVARE - E così la Vecchia Signora può vivere una vera rivoluzione tra i pali – considerando che Carlo Pinsoglio rimarrà fisso nel suo ruolo di terzo portiere e Giovanni Daffara può vivere la sua prima stagione in prima squadra, dopo la convocazione al Mondiale per Club negli Stati Uniti – e si sta già muovendo per individuare un profilo che possa battagliare insieme a Di Gregorio per essere il titolare della formazione di Tudor. L’Unione Sarda ha rilanciato il nome di Elia Caprile (cercato anche dal Milan e che verrà riscattato dal Cagliari, pronto a versare 8,5 milioni di euro al Napoli), ma il vero sogno nascosto – come scritto in passato anche da La Gazzetta dello Sport - rimane sempre Gianluigi Donnarumma, alle prese con un rinnovo difficile con il Paris Saint-Germain. La Juventus riflette, ma attenzione alle porte girevoli tra i pali bianconeri. Invece per la Next Gen in Serie C la Juventus ha messo gli occhi su due giovani italiani: Stefano Mangiapoco (classe 2004) della Giana Erminio in alternativa ad Alessandro Nunziante (classe 2007) del Benevento, cercato anche dall'Udinese.