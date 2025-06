Juventus, prende quota Laporte: il piano dei bianconeri

Valutazioni in corso in casa Juventus. I 5 goal incassati dal Manchester City, l’infortunio di Savona e le precarie condizioni di Gatti e Bremer stanno spingendo il club a rivedere le priorità. Un nuovo difensore insomma è balzato in testa alla lista della spesa alla Continassa dopo la lesione capsulo-legamentosa di alto grado che costringerà il giovane terzino a uno stop di almeno due mesi.

NUOVO DIFENSORE – È già toto nomi per rimpolpare un reparto in grande difficoltà: Kelly non ha mai convinto e potrebbe già partire, Gatti è ancora a mezzo servizio. Serve insomma un innesto pronto, forte, giovane ma comunque esperto, un titolare. I bianconeri sfogliano la margherita tra Aguerd, Leoni, Balerdi e tanti altri profili.

LA CARRIERA – Uno che sta scalando posizioni e riprendendo quota, come riporta il Corriere dello Sport, è Aymeric Laporte. Lo spagnolo, 31 anni, non vede l’ora di tornare in Europa dopo due stagioni di alti e bassi in Arabia Saudita all'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Il classe 1994 quest'anno ha messo assieme 20 partite – e 4 goal – in Saudi Pro League e, aggiungendo tutte le altre competizioni, sale a 30 match e 5 marcature. Un bottino che testimonia come il suo livello non sia di certo sceso troppo da quando giocava agli ordini di Guardiola in Premier League. Dopo i sei anni a Bilbao, i cinque al City, Laporte nel 2023 si era trasferito in Arabia Saudita per 23 milioni. A lusingarlo però e a convincerlo ad accettare era stata l’offerta di un ingaggio da 25 milioni di euro all'anno.

MERCATO – Il suo accordo con l’Al-Nassr scade nel 2026 e quindi è questo il momento giusto per sfruttare la sua voglia di tornare in Europa e riportarlo nel calcio che conta. Folta la concorrenza per la Juventus che ha diverse “rivali” in Liga, soprattutto nell’Athletic che ha già mosso i primi passi per un clamoroso ritorno.

IL CONTRATTO – La Juve dal canto suo “promette” un ruolo centrale in un top club, gettoni in Champions League e un rientro dalla porta principale. Il prezzo del cartellino d’altronde è alla portata (10 milioni) mentre per risolvere la questione del lauto ingaggio il club sarebbe intenzionato a proporgli un triennale da 15 netti complessivi (quindi 5 a stagione). L’Al-Nassr intanto sta già lavorando al suo sostituto, quel David Hancko a lungo vicinissimo a vestire i colori bianconeri. Da una trattativa sfumata a una che sta prendendo quota, il mercato dei difensori in casa Juventus è appena cominciato.