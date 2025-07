Juventus e Milan, fra poco più di una settimana, si ritroveranno in campo in quel di Riyad, in Arabia Saudita, per la sfida valida per la semifinale di Supercoppa Italiana. La vincitrice della scorsa Coppa Italia e la seconda classificata dell’ultimo campionato, dunque, si daranno battaglia per accedere alla finale e attendere la vincente di Inter-Atalanta. Ma, in ballo, non ci sarà solo il trofeo, ma anche la possibilità per i vertici rossoneri e bianconeri di sedersi attorno a un tavolo e discutere di qualche possibile trattativa in vista del mercato di riparazione. Lo sappiamo, la Vecchia Signora è alla ricerca di un centrale difensivo, con David Hancko del Feyenoord che sembra essere il preferito della dirigenza per la sua duttilità tattica e la capacità di alternarsi tra il ruolo di centrale e quello di terzino. Tuttavia, per effettuare tale investimento, servirà una cessione e per questo che il primo colpo di gennaio si può imbastire, nuovamente, sull’asse Milano-Torino.

L’IDEA SU TOMORI – E’ notizia di oggi che Pierre Kalulu verrà riscattato dalla Juventus , ma dal Milan può arrivare anche un’altra pedina difensiva, uno di quei pilastri dell’annata dello Scudetto 2022. Infatti, negli ultimi giorni, il profilo di Tomori è riemerso in cima alla lista delle preferenze di Madama, perché il difensore in rossonero sta trovando poco spazio, scavalcato nelle gerarchie sia da Gabbia che Thiaw. Servirà contrattare con i rossoneri, in maniera diversa di quanto fatto in estate per Kalulu. Il Milan, come riportato da La Gazzetta dello Sport, apre alla cessione dell’ex Chelsea, ma non concederà sconti ai bianconeri. La Juventus tenterà di trovare un accordo in Arabia Saudita, con un possibile incontro tra le parti: l’operazione potrebbe essere definita attorno ai 25 milioni complessivi, tra un anticipo alla firma sotto forma di prestito oneroso e un riscatto indirizzato, come rivelato sempre da La Gazzetta dello Sport. C’è già l’ok da parte di Thiago Motta, visto che l’inglese non avrebbe bisogno di un periodo d’adattamento, conoscendo già il campionato italiano.

E DANILO… - E se Tomori può proseguire la sua avventura con la maglia della Juventus, ecco che il percorso opposto lo può effettuare proprio Danilo, fuori dai radar di Motta e in scadenza al 30 giugno 2025. La rosea rivela che, nell’ambito del dialogo con il Milan, il brasiliano può rientrare nelle idee del club di Via Aldo Rossi, vista la grande stima che Fonseca nutre per il capitano bianconero e le sue straordinarie capacità di leadership, un atteggiamento che andrebbe ad aiutare le dinamiche di spogliatoio meneghine. Una trattativa che entrerà nel vivo in Arabia Saudita, ma l’ipotesi Tomori-Juventus e Danilo-Milan è un’opzione da tenere in forte considerazione.