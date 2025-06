Torna di moda il profilo di Jadon Sancho per la Juventus. Il club bianconero ha deciso di spingere con decisione per cercare di comprendere la fattibilità dell’affare e di un possibile arrivo dell’esterno inglese. In questo senso, come riportato da Sky Sport, nel corso della giornata di oggi – mercoledì 25 giugno – ci sarà un nuovo contatto fra le parti. Una video call fra Juventus e Manchester United nella quale si discuterà della situazione inerente all’ex calciatore del Borussia Dortmund.

CONTATTI - Già negli scorsi giorni, la Vecchia Signora si era inserita dialogando a più riprese sia con il Manchester United che con l’entourage del giocatore. Sancho, tra l’altro, era già stato nel mirino della Juventus durante l'estate del 2024, quando al comando del mercato bianconero c'era l'ormai ex Football Director Cristiano Giuntoli.

NAPOLI DEFILATO - Gli agenti di Sancho hanno avuto anche dei contatti con il Napoli, che però nel ruolo di attaccante esterno sembra avere altre priorità come l'olandese Noa Lang del PSV Eindhoven e lo svizzero Dan Ndoye del Bologna in alternativa all'italiano Federico Chiesa del Liverpool, cercato pure dal Milan.

MANCHESTER UNITED-CHELSEA - Nell'ultima stagione Sancho ha segnato 5 goal e servito 10 assist in 41 presenze con il Chelsea, che non lo ha riscattato facendolo così tornare al Manchester United per fine prestito. Nel suo stesso ruolo il club allenato dall'italiano Enzo Maresca sta riprendendo l'inglese Jamie Gittens (classe 2004) dal Borussia Dortmund, mentre è in uscita il francese Christopher Nkunku (classe 1997). Quest'ultimo potrebbe diventare protagonista di uno scambio con l'argentino del Manchester United, Alejandro Garnacho (classe 2004).