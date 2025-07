Juventus-PSG, problemi per Kolo Muani: come funziona il tetto prestiti FIFA

Un piccolo giallo nelle battute finali dell'operazione per portare Randal Kolo Muani dal Paris Saint-Germain alla Juventus.

Nessun intoppo tra le due squadre, già d'accordo per un prestito secco fino al termine della stagione con il giocatore che ha già sostenuto e superato le visite mediche di rito, a rallentare l'operazione un nodo legato alle norme FIFA.

Al momento dell'accordo con la Juve infatti, il PSG aveva già occupato tutti gli slot a disposizione per il numero di calciatori ceduti in prestito nella stessa stagione.

IL TETTO PRESTITI FIFA - A partire dal 2022, la FIFA ha adottato ufficialmente i nuovi regolamenti che riguardano il tetto ai prestiti dei giocatori. Questi regolamenti si basano sulle raccomandazioni per facilitare lo sviluppo dei giovani, promuovere l'equilibrio competitivo e prevenire che i club acquistino un numero eccessivo di giocatori, sono entrati in vigore ufficialmente a partire dal 1° luglio 2022. Ma come funzionano questi limiti?

LIMITE PRESTITI FIFA: LA NORMA - Dal regolamento, queste sono le novità introdotte dalla FIFA nel 2022 e si sviluppano in quattro punti.

- Durata minima del prestito, rappresentata dall'intervallo tra due periodi di registrazione, e durata massima (un anno).

- Divieto di sub-prestito di un giocatore professionista già in prestito a un terzo club.

- Limitazione al numero di prestiti per stagione tra gli stessi club: in un dato momento durante una stagione, un club può avere solo un massimo di tre professionisti ceduti in prestito a un unico club e un massimo di tre professionisti presi in prestito da un unico club.

- Limitazione al numero totale di prestiti di un club per stagione.

LIMITE PRESTITI FIFA: IL NUMERO MASSIMO DI CALCIATORI IN PRESTITO - Quest'ultimo punto è il caso che riguarda il passaggio di Kolo Muani dal PSG alla Juventus: il numero totale di prestiti. Nella stagione 2022/23 i limiti erano fissati a otto giocatori acquistati in prestito e altrettanti ceduti in prestito. Dal 2023/24, il tetto si è abbassato passando a un massimo di sette calciatori. L'applicazione del regolamento si è completata con il via di questa stagione, con il numero complessivo di giocatori in prestito sceso a un massimo di sei professionisti.

Ci sono delle eccezioni al conteggio. I giocatori di età pari o inferiore a 21 e i giocatori cresciuti nel club (minimo due anni) sono esentati da queste limitazioni, purché sussistano entrambe le condizioni. Dunque, un giocatore cresciuto nel club ma di età superiore a 21 anni viene comunque contato nel limite dei 6 giocatori. Lo stesso vale per un giocatore under 21 non cresciuto in quel determinato club.

COME RISOLVERE IL PROBLEMA IN CASO DI LIMITE RAGGIUNTO - Nel caso in cui un club abbia già raggiunto il limite di sei prestiti, come la situazione di Kolo Muani da PSG-Juve, ci sono due due soluzioni:

- Cedere uno dei sei giocatori in prestito a titolo definitivo.

- Terminare anticipatamente il prestito, richiamando uno dei sei giocatori nel club di appartenenza.