Juventus, può tornare Tognozzi: scoprì Huijsen e Yildiz, nel mirino del Bayern

Possibile ritorno al futuro in casa Juventus. Il club bianconero sta definendo la trattativa per riavere il marchio "Jeep" come sponsor di maglia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, ci saranno novità anche nell'area sportiva della dirigenza. Giorgio Chiellini e Francesco Calvo (entrambi già in società) avranno un ruolo più operativo.

E non finisce qui, infatti al fianco di Cristiano Giuntoli può tornare Matteo Tognozzi, braccio destro dell'ex ds bianconero Federico Cherubini, ora amministratore delegato del Parma. Reduce da un'esperienza al club spagnolo del Granada, come si legge sulla Gazzetta dello Sport, Tognozzi scoprì da giovanissimi Kenan Yildiz e Dean Huijsen.

Il trequartista turco è arrivato a Torino nel 2022 all'età di 17 anni dopo essersi svincolato a parametro zero dal Bayern Monaco. Il difensore olandese naturalizzato spagnolo, coetaneo di Yildiz, era arrivato un anno prima, nell'estate del 2021, per quasi mezzo milione di euro dalle giovanili del Malaga a 16 anni di età. Dopo averlo prestato alla Roma per 650mila euro, la Juventus lo ha ceduto a titolo definitivo al Bournemouth per 15,2 milioni di euro più bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Huijsen ha una clausola di rescissione da 50 milioni di euro.

Tuttosport scrive che entrambi sono nel mirino del Bayern Monaco, ma la Juventus non ha intenzione di privarsi di Kenan Yildiz.