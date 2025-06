Juventus, quando Pogba può tornare in campo: la prima partita è già un big match

Paul Pogba può tornare in campo ben prima del previsto. Il campione francese infatti potrebbe essere a disposizione di Thiago Motta e della Juventus già dal prossimo marzo. Squalificato per doping per 4 anni, il TAS di Losanna ha ridotto la sanzione a lui comminata a 18 mesi. Lo riporta il Mail Sport.

TUTTO SULLA RIDUZIONE DELLA SQUALIFICA DI POGBA

Nuovi scenari dunque per l’ex Manchester United. Pogba già a gennaio potrebbe tornare ad allenarsi con la Juventus, in vista del ritorno in campo ufficiale a marzo 2025. La data X è quella dell'11 marzo. Il centrocampista non gioca dal 3 settembre 2023 ma potrebbe tornare a farlo il 16 marzo 2025 quando i bianconeri saranno di scena al Franchi nella sentita sfida alla Fiorentina.