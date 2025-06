Juventus, quando torna Nico Gonzalez? La mappa degli ultimi rientri in gruppo

Manca solo Nico. Sì, poi ci sarebbe Milik, ma col rientro di Cambiaso e il fatto che si sia visto persino DouglasLuiz, Thiago Motta ha quasi tutta la squadra a disposizione. Ne sorrideva, l'allenatore. Soprattutto dopo la vittoria con il City: "Alla fine avere i giocatori forti e con questo atteggiamento fa contare poco l'allenatore. Chi entra fa bene perché è forte. Poteva entrare chiunque e avrebbe fatto bene". Beh, mettiamola così: avere come primi cambi Weah e McKennie comunque un senso importante ce l'ha, non è un aspetto secondario. Figuriamoci quando Motta potrà inserire un esterno tra Yildiz, Nico e questo Conceicao: perché poi qualcuno dovrà pure stare fuori.

QUANDO TORNA? - Gonzalez sarà l'uomo in più di fine anno: il piano della Juventus è questo. E se oggi si è allenato a parte, le voci confermano le sensazioni diffuse già nelle scorse settimane: per il Venezia resta fortemente in dubbio, è più che complicato che possa rientrare. Domani Motta scioglierà definitivamente la riserva ma l'argentino punta a tornare in Coppa Italia, contro il Cagliari, e magari a ritrovare più minutaggio in campionato con il Monza, nella sfida del 22. Con quel rientro, nemmeno in pompa magna, saranno due mesi e mezzo di stop. Naturalmente c'è stato qualcosa in più di una lesione di bassa-media entità.

E GLI ALTRI? - La mappa dei rientri proseguirà infine con Milik, altro elemento di cui quasi ci si dimentica. Il polacco però è determinante per gli equilibri offensivi della Juve, e Arek punta a tornare tra fine anno e inizio 2025. Terminate, invece, le stagioni di Cabal e di Bremer. Il brasiliano ieri era allo Stadium con un nodo in gola: "Non poter essere in campo è sempre difficile, ma vedervi lottare e portare a casa una vittoria così importante non ha prezzo. Orgoglioso di voi!", le sue parole. Sogna un'estate da protagonista: la Juve, del resto, non si fermerà a campionato e Champions...