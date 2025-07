Non è semplice essere l’allenatore della Juventus. Lo sa perfettamente Thiago Motta, il cui percorso alla guida del club bianconero sta risultando essere tutt’altro che facile e costellato da numerosi ostacoli da superare. Complici i risultati sul campo che stentano ad arrivare, con una Vecchia Signora eliminata ai playoff di Champions League dal Feyenoord, battuta ai rigori dall’Empoli ai quarti di Coppa Italia, ma che, nonosnte le sconfitte con Atalanta e Fiorentian è ancora in corso per quel traguardo fondamentale chiamato 4° posto. L’obiettivo su cui poggia anche il futuro di Thiago Motta oggi più che mai confermato da Giuntoli, ma sempre più in bilico per il futuro.

MOTTA A RISCHIO – Il tecnico italo-brasiliano, rischia di pagare il fallimento dal punto di vista sportivo (si ripeta il discorso inerente a Coppa Italia e Champions e si aggiunga la rimonta subita in Supercoppa Italiana dal Milan), una filosofia di gioco che non sembra essere stata introiettata da parte della rosa bianconera – la proposta brillante mostrata a Bologna era stato il motivo determinante che aveva portato la dirigenza bianconera a scegliere Motta per questo progetto – e un rapporto con i giocatori che sembra non essere mai stato perfettamente in sintonia. Il progetto triennale necessita tempo, anche se lo stesso sta cominciando a scadere.

VALE LA PENA ESONERARE MOTTA? I COSTI –Ma esonerare Thiago Motta, cosa significherebbe per la Juventus? Parliamo di costi, chiaramente. L’ex allenatore del Bologna ha un contratto sino al 30 giugno 2027 da 3,5 milioni netti più bonus. Considerando le cifre al lordo e un possibile esonero al termine della stagione, l’addio di Motta costerebbe alla Juventus una cifra prossima ai 15 milioni di euro, a cui bisognerebbe addizionare anche gli stipendi dello staff dell’italo-brasiliano, arrivando così a circa 20 milioni di euro. A questo costo, poi, si deve aggiungere (essendo questa la discriminante per un esonero a giugno) anche il prezzo per una mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League – si parla di quasi 50 milioni di euro tra il mancato incasso dell’accesso alla massima competizione europea e il non centrare il 4° posto in Serie A - e l’ingaggio dell’eventuale nuova guida tecnica. Un dato importante da tenere in considerazione come fattore nel futuro prossimo della Juventus.